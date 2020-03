Phim mới của Lee Min Ho vướng ồn ào tự ý cắt vai diễn viên

Thông tin này được hé lộ lần đầu trong một báo cáo độc quyền từ Market News sau đó nhiều trang báo nhanh chóng đưa tin và nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng xứ kim chi. Cụ thể, một diễn viên ban đầu đã được chọn đóng The King: Eternal Monarch , tuy nhiên, sau đó kịch bản của bộ phim thay đổi dẫn đến chuyện vai trò của nghệ sĩ này bị cắt mất từ đó bị xóa tên khỏi dự án. Đáng nói, quyết định này được đội ngũ sản xuất đưa ra mà không có bất kỳ cuộc thảo luận, thông báo nào với diễn viên liên quan.

Theo Koreaboo, đây thực sự là một điều thiệt thòi và lãng phí bởi diễn viên đã đầu tư thời gian nghiêm túc để tham gia vào dự án. Dù là vai trò lớn hay nhỏ, các diễn viên phải dành không ít tâm sức chuẩn bị cho vai diễn của mình. Đối với nhiều người, việc xuất hiện trong một tác phẩm quy tụ dàn diễn viên “khủng” cùng ê-kíp lão luyện được xem như một cơ hội đổi đời. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ đã không nhận lời đóng các bộ phim khác để toàn tâm toàn ý cống hiến cho một dự án.

Tuy nhiên, trang tin kể trên cho biết tình huống này không hiếm trong ngành công nghiệp phim truyền hình. Thực trạng diễn viên bị cắt vai không lý do diễn ra thường xuyên, dẫn đến thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần của các nghệ sĩ ít tên tuổi. Nhiều diễn viên, đặc biệt là những người mới vào nghề, luôn nỗ lực để có một chỗ đứng nhất định trong làng phim ảnh nhưng phải trầy trật mới đạt được mong ước. Thậm chí, nỗi ám ảnh về việc bị các nhà làm phim “đâm sau lưng” vẫn luôn đi theo họ suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật . Những lời hứa hẹn rồi thất hứa dần dà gây nên một vết nứt lòng tin trong lòng các nghệ sĩ kém may mắn.

Sự việc này khiến ê-kíp của tác phẩm nhận về vô số lời chỉ trích vì thái độ xem thường nghệ sĩ. Trước làn sóng bất bình trên mạng, phía đội ngũ sản xuất của The King: Eternal Monarch đã xoa dịu dư luận bằng cách tuyên bố rằng họ đang xem xét về thông tin liên quan đến sự việc kể trên.

The King: Eternal Monarch đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau khi xuất ngũ đồng thời là màn tái xuất truyền hình đáng mong đợi của Kim Go Eun kể từ Goblin

Dù phải đến 17.4 tới, The King: Eternal Monarch mới chính thức lên sóng màn ảnh nhỏ song bộ phim đã trở thành từ khóa gây sốt tại Hàn Quốc suốt thời gian qua. Tác phẩm lấy bối cảnh hai thế giới song song được nối với nhau bằng một cánh cửa và Lee Gon ( Lee Min Ho thủ vai) - hoàng đế của thế giới quân chủ, đã luôn muốn giải mã cánh cửa thần bí này. Lee Gon sau đó tình cờ gặp Jung Tae Eul (Kim Go Eun thủ vai), một thám tử can đảm, xinh đẹp và luôn tôn thờ công lý, ở thế giới hoàn toàn khác nơi anh đang sống. Từ hai kẻ xa lạ, họ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhau và cùng sát cánh trong hành trình khám phá những bí ẩn về hai thế giới, từ đó bảo vệ sự yên bình cho vương quốc của Lee Gon và những người mà Jung Tae Eul yêu thương.