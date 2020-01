Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên 'Hậu duệ mặt trời' phiên bản Philippines

Jasmine Curtis sinh năm 1994, cô chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ tháng 12.2010 bằng bản hợp đồng 3 năm độc quyền với TV5. Sau gần 10 năm hoạt động, bông hồng lai Úc và Philippines ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng nhiều vai diễn khác nhau trong các bộ phim như: Ang Utol Kong Hoodlum, Transit, Dementia, Bonifacio: Ang Unang Pangulo, Baka Bukas, Siargao, Pamilya Roces... Trong số đó, Ang Utol Kong Hoodlum là bộ phim đầu tiên giúp Jasmine Curtis nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Golden Screen TV Awards 2013. Bên cạnh đó trong sự nghiệp diễn xuất cô cũng từng được đề cử, tôn vinh tại Cinemalaya Independent Film Festival, PMPC Star Awards for Movies, FAMAS Awards, Metro Manila Film Festival, FAP Luna Awards…

Được biết đến với vai trò diễn viên, vũ công, MC nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp lai nóng bỏng, quyến rũ, nên năm 2019 Jasmine Curtis-Smith đã may mắn được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” giao cho vai quan trọng của Hậu duệ mặt trời phiên bản Philippines, sánh vai bên tài tử Dingdong Dantes, chồng mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera. Dù không ngọt ngào như các idol Hàn Quốc nhưng sao nữ 26 tuổi mang hai dòng máu Úc - Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt.

Jasmine Curtis-Smith trong tác phẩm Hậu duệ mặt trời bản Philippines Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành nữ bác sĩ thông minh, xinh đẹp trong Hậu duệ mặt trời, Jasmine Curtis-Smith đã từng ghi điểm với người hâm mộ bằng nhân vật Pearl trong Những đứa con ngoài giá thú (Pamilya Roces). Tương tự nữ bác sĩ, Pearl cũng là cô gái năng động, tự lập sẵn sàng đứng lên bảo vệ chính nghĩa. Tuy nhiên mối quan hệ trong gia đình của Pearl lại phức tạp hơn vì có người “cha dượng” tỉ phú, 1 em gái cùng mẹ khác cha, 1 mẹ ruột, 2 “mẹ hờ” cùng 3 người chị em không chung huyết thống.

Nói về tác phẩm do đạo diễn Joel Lamangan cầm trịch, Jasmine Curtis-Smith cho biết cô vô cùng trân trọng khoảng thời gian tham gia bộ phim: "Tôi rất biết ơn vì đã được làm việc với những nghệ sĩ tài năng và chuyên nghiệp như vậy, tôi vui mừng vì những người hợp tác cùng tôi trong chương trình đầu tiên trên GMA đều là những diễn viên có tài năng, sự chuyên nghiệp. Các diễn viên và đạo diễn luôn cố gắng làm việc hiệu quả mà không để lãng phí thời gian". Không có gia đình nào là hoàn hảo. Trong trường hợp này, đó là chị em tranh giành với nhau, mẹ so đo với mẹ, đấu tranh cho tình yêu và đế chế gia đình. Nhưng may thay sau chuỗi ngày đấu đá cuối cùng họ đã nhận ra mối quan hệ tình thân là quý trọng nhất khi phải đối mặt với kẻ thù chung của gia đình. Vì dù sao đi chăng nữa gia đình vẫn là gia đình.

Jasmine Curtis sinh năm 1994 tại Melbourne, Úc, là con gái út của Carmencita Ojales, một người Philippines và James Ernest Curtis-Smith, một luật sư người Úc Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sở hữu trang cá nhân hơn 3 triệu follow Ảnh: FBNV Cô cũng là một gương mặt cực kỳ đắt show quảng cáo ở xứ vạn đảo Ảnh: FBNV Bước ngoặt là vào tháng 12.2010, Curtis ký hợp đồng 3 năm độc quyền với TV5, chính thức làm diễn viên Ảnh: FBNV Cô giành được nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất trong gần 10 năm đóng phim Ảnh: FBNV Dù không ngọt ngào như Song Hye Kyo nhưng bông hồng lai Philippines được khen ngợi về thần thái Ảnh: FBNV

Năm 2018, cô chuyển sang GMA Network sau 7 năm ở lại TV5 Ảnh: FBNV