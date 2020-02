Fan Batman tạo phiên bản ghép như thật ‘Người dơi’ Robert Pattinson

Vài ngày qua, người hâm mộ bom tấn The Batman trong dự án siêu anh hùng DCEU bất ngờ trước một phiên bản "Người dơi" như thật của nam chính Chạng vạng Robert Pattinson. Với kỹ thuật ghép "Deepfake video", nam diễn viên được "làm giả" với những chuyển động chính xác từng giây.

Lucius Fox đang đề cập các tính năng của bộ trang phục Batman phiên bản mới trong clip do người hâm mộ tạo ra

Vẫn chưa xác định diễn viên đóng Batman

Với sự thú vị của phiên bản ‘siêu làm giả’, người hâm mộ Batman đã tỏ ra thích thú trước một khung phim như thật, dù chưa có thông tin chính thức nam diễn viên Chạng vạng có thay thế vai của Christian Bale hay không. Nhưng nhiều người khẳng định Robert Pattinson sẽ là ứng cử viên sáng giá cho một phiên bản Batman mới.

Mặc khác những người trung thành với Batman Christian Bale lại bất bình vì cho rằng Robert Pattinson sẽ khó mà diễn tả hết sự mạnh bạo, gai góc so với phiên bản trước. Đồng thời cho rằng nam diễn viên sẽ không thoát được chiếc bóng ‘Ma cà rồng’ trong loạt phim Chạng vạng.

Trước thông tin chính thức Christian Bale dừng lại trong dự án The Batman, người hâm mộ tỏ ra nuối tiếc vì tượng đài điện ảnh thành công mà nam diễn viên tạo dựng cho Batman. Dự kiến The Batman phần 4 sẽ có thay đổi về diễn viên, trong đó "Người dơi" Bruce Wayne nhiều khả năng do Robert Pattinson thủ vai.