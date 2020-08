Bom tấn 'Tenet' bá chủ phòng vé Việt Nam

Tenet được xem là phép thử mang tính quyết định cho số phận hàng loạt bom tấn năm 2020 khác đang chờ ngày "lên kệ" như Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh, No time to die (Không phải lúc chết) hay Dune (tạm dịch: Xứ cát)...

ẢNH: WARNER BROS.