Điều gì khiến 'Tenet' của Christopher Nolan trở thành bom tấn đáng trông đợi?

Khán giả Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới được may mắn xem bom tấn Tenet của đạo diễn Christopher Nolan trước Mỹ. Ở Việt Nam, phim khởi chiếu chính thức ngày 28.8, còn ở Mỹ, thị trường phim đang dần hồi phục sau Covid-19 , khán giả sẽ xem phim này vào ngày 3.9.

Song điều khiến nhiều người thắc mắc là với vị thế bom tấn thực sự đầu tiên trong mùa hè này, Tenet có gì đáng mong đợi mà nhất cử nhất động của nó đều khiến báo chí bàn luận sôi nổi?

Trong sự nghiệp làm phim của mình, Christopher Nolan hầu như không làm phim dở. Họa chăng, gia tài của ông có phim gây nhiều tranh cãi song nhìn chung vẫn đáng thưởng thức. Following (1998), tác phẩm đầu tay của ông và là câu chuyện trinh thám được chấm đến 81% trên Rotten Tomatoes. Phim thứ hai là Memento (2000) khiến người xem choáng ngợp, giúp cho ông nhận được đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc.

Tiếng tăm của vị đạo diễn này càng vang xa hơn khi bộ ba phim Người dơi được chuyển thể từ truyện tranh DC là series The Dark Knight (2005-2012) ra đời. Kể từ bộ ba này, ông lần lượt cho ra mắt hàng loạt phim đáng xem sau đó như Prestige (2006), Inception (2010), Interstellar (2014) và Dunkirk (2017). Nghệ thuật kể chuyện và cách ông làm chủ khung hình khiến cộng đồng yêu phim mê đắm.

Nếu các phim trước đó của ông đều nhận được khen ngợi của giới phê bình phim, một trong những "kênh" để bạn đọc tham khảo trước khi đến rạp thì dự án này cũng vậy . Phim hiện được chấm 87% trên trang Rotten Tomatoes, một khởi đầu khá tích cực. Mặc dù có thời lượng lên đến 2 tiếng rưỡi thế nhưng nhiều tờ báo, trong đó có Hollywood Reporter, Times of London, New York Times... đều cho rằng phim đáng coi. Thậm chí, tờ Times of London còn tung hô Tenet giúp cho "nền điện ảnh hồi sinh".