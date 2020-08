'Tenet' nhận nhiều lời khen từ các nhà phê bình phim

Tenet là phim bom tấn đầu tiên của hãng Warner Bros. ra rạp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu khiến các rạp chiếu trên thế giới bị đóng cửa. Ngày 20.8, các chuỗi rạp chiếu phim ở Mỹ mở cửa trở lại với các biện pháp an toàn nhằm trấn an khán giả trong thời kỳ đại dịch.

Doanh thu bán vé bộ phim Tenet của Warner Bros. sẽ được theo dõi chặt chẽ như một thước đo về lượng khán giả sẽ rời khỏi nhà để đến rạp xem phim. Phim khởi chiếu tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ kể từ ngày 26.8 và tại Mỹ vào ngày 3.9.

Tenet có kinh phí đầu tư lên đến 250 triệu USD đã nhận được tỷ lệ phê duyệt 87% trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, mặc dù một số nhà phê bình phim cho rằng cốt truyện bẻ cong thời gian của Tenet rất phức tạp, đôi khi rất khó để theo dõi.

Ngôi sao John David Washington đóng vai một đặc nhiệm CIA được tuyển dụng để giúp đỡ tổ chức Tenet đang cố gắng ngăn chặn một sự kiện có thể dẫn đến tận thế.

Tờ The Times (Anh) gọi bộ phim dài 2 tiếng rưỡi là “bom tấn màn ảnh rộng đầy thú vị, hấp dẫn và kịch tính”, rồi nhận định thêm “rạp chiếu phim cuối cùng cũng đã quay trở lại”. Tờ The New York Times (Mỹ) cho biết bộ phim rất thú vị và “có thể nói là rất đáng giá về mọi mặt, như một tác phẩm lớn và phim được quay ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới”. The Hollywood Reporter (Mỹ) đánh giá Tenet có nhiều điều ẩn chứa bên trong và đưa ý kiến: “Sẽ có không ít người xem xét kỹ lưỡng từng dòng nhận định, đánh giá và tổng hợp ý kiến để cân nhắc có nên rời nhà của họ để ra rạp xem bộ phim này hay không”.