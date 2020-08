Phim ‘Người dơi’ của Robert Pattinson tung trailer đầu tiên

Chiều tối 22.8, sự kiện DC FanDome diễn ra trực tuyến vì ảnh hưởng của Covid-19 . Với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi bao gồm: Aisha Tyler, Venus Williams, Will Arnett, Idris Elba, Ezra Miller, Jason Isaacs, Kaley Cuoco, Matt Reeves, Michael Rooker, Robin Wright, Viola Davis và Henry Winkler trong vai trò MC, người thuyết trình và khách mời đặc biệt, DC FanDome hé lộ nhiều chi tiết về vũ trụ DC trong tương lai. Sau loạt trailer của T .., trailer đầu tiên của The Batman do tài tử Robert Pattinson đóng chính cũng được tung ra. he Suicide Squad, The Flash, Wonder Woman: 1984.

Được biết, đây là bộ phim riêng của nhân vật Người dơi thuộc vũ trụ DC, không liên quan đến phần phim Justice League cũ dù đạo diễn Matt Reeves có úp mở một vài gương mặt quen thuộc có thể sẽ xuất hiện với vai trò cameo. Chỉ qua vài phút trong trailer, khán giả phần nào hình dung được cốt truyện chính của The Batman. Phản diện chính trong phần phim này là The Riddler - kẻ thù truyền kiếp của Batman do tài tử Paul Dano thủ vai. Hắn ta gieo rắc nỗi đau khổ và khiếp sợ khắp thành phố Gotham khiến Bruce Wayne và Cảnh sát trưởng Gordon (Jeffrey Wright) phải đau đầu giải quyết. Thông qua việc ngăn chặn The Riddler, Batman tìm ra bí mật đen tối của thành phố Gotham cũng như gia tộc Wayne của anh.

Công chúng dành nhiều lời khen cho Robert Pattinson với tạo hình này ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Tạo hình của Catwoman do Zoë Kravitz đảm nhận cũng được tiết lộ trong trailer dài hơn 2 phút. Cô xuất hiện trong trang phục Catsuit bó sát màu đen, trình diễn màn đánh võ đẹp mắt khi giáp lá cà với kẻ xấu. Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm nhất chính là tạo hình của Robert Pattinson - nhân vật chính của The Batman. Lột bỏ hình ảnh mỹ nam trong loạt phim làm nên tên tuổi của mình - Chạng vạng, Robert Pattinson gai góc trong Batsuit trên nền nhạc Something in the way của nhóm Nirvana. Batman trong phần phim này được đánh giá là bạo lực bởi phân đoạn trừng trị một tên tội phạm cấp thấp với những cú đánh dữ dội khiến khán giả phải thót tim.