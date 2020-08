'Người dơi' bản mới có Robert Pattinson ghi hình lại vào đầu tháng 9?

Sau nhiều tháng "đắp chiếu", dự án Người dơi do Matt Reeves đạo diễn vừa được Warner Bros. cho khởi động lại việc ghi hình vào đầu tháng 9 tới. Thông tin trên được những nguồn tin uy tín tiết lộ với tạp chí Variety. Dự án sẽ được quay ở phim trường Warner Bros. Studios Leavesden (Anh). Phía Warner Bros. hiện chưa đưa ra phát ngôn cụ thể về thông tin trên.

Được biết, hãng phim này đã phải dừng việc ghi hình dự án mới nhất về nhân vật Người dơi hồi tháng 3 vừa qua, lúc đó tiến độ dự án đã thực hiện được 7 tuần, nguyên nhân do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 . Phía nhà sản xuất Người dơi muốn hoàn thành quá trình quay phim vào cuối năm nay. Người dơi là phim chuyển thể từ truyện tranh DC về nhân vật cùng tên, do tài tử phim Chạng vạng là Robert Pattinson đóng chính. Trước đó, vai Người dơi được các tài tử khác đảm nhận như Ben Affleck, Christian Bale...

Hồi tháng 5 vừa rồi, nam diễn viên sinh năm 1986 cho biết anh bị kẹt lại thủ đô London (Anh) do dịch Covid -19, khiến không chỉ nam diễn viên mà còn nhiều nghệ sĩ khác trong đoàn không thể về nước. Bị ảnh hưởng theo "hiệu ứng domino" nên quá trình xuất xưởng của Người dơi cũng bị thay đổi. Phim ban đầu dự kiến ra rạp vào tháng 6.2021 nhưng rồi phải dời sang 1.10.2021.

Warner Bros. tiếp tục tái khởi động Ma trận 4

Tài tử Eddie Redmayne tiếp tục đảm nhận vai diễn cũ trong Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng phần 3 Ảnh: Warner Bros.

Cùng với The Batman, The Matrix 4 (Ma trận 4) cũng được Warner Bros. cho ghi hình trở lại ở Berlin (Đức). Phim do nữ đạo diễn Lana Wachowski chỉ đạo, có tài tử Keanu Reeves và nữ diễn viên Carrie-Anne Moss quay lại đảm nhận vai diễn năm xưa. Dự án này dự kiến xuất xưởng ngày 1.4.2022. Đoàn làm phim đã thực hiện các biện pháp an toàn mùa dịch ngay trên phim trường.