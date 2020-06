Sao phim ‘Người chim’ sẽ trở lại đóng Người dơi trong 'vũ trụ phim' DC

Báo The Wrap trong ngày 22.6 (giờ địa phương) cho biết nam diễn viên Michael Keaton đang đàm phán với hãng Warner Bros. để đóng vai Người dơi trong bom tấn siêu anh hùng The flash xuất xưởng ngày 2.6.2022. Trước đây, trong các bộ phim Batman (1989), Batman returns (1992), nam nghệ sĩ sinh năm 1951 từng đảm nhận vai Người dơi. Đây là lần tiếp theo sau 30 năm ông quay trở lại vai diễn cũ, The Wrap nhấn mạnh.

Do nhà làm phim Andy Muschietti (đạo diễn phim Chú hề ma quái) chỉ đạo, The flash đào sâu vào cuộc đời siêu anh hùng cùng tên do nam diễn viên Ezra Miller đóng (từng được giới thiệu trong các bom tấn trước đó khá lâu như Batman v Superman và Justice League ). Trong dự án lần này, The flash mang nhiệm vụ khó khăn là phải du hành thời gian để cứu mẹ mình. Báo Anh The Guardian nhận xét không rõ vai diễn của tài tử Michael Keaton sẽ được dành bao nhiêu đất trong phim mới.

Nam diễn viên Michael Keaton trong phim Batman returns (1992) Ảnh: Warner Bros.

Tài tử sinh năm 1951 nhận giải Quả cầu vàng về diễn xuất nhờ phim Birdman Ảnh: Getty Images

Lần gần đây nhất khán giả thấy Michael Keaton xuất hiện trên màn ảnh là trong các phim Dumbo (2019) và Worth (2020). Không chỉ đóng các nhân vật được chuyển thể từ truyện tranh DC, Michael Keaton còn hóa thân thành nhân vật bước ra từ trang truyện siêu anh hùng Marvel, điển hình như năm 2017 ông xuất hiện trong Spider-Man: Homecoming với vai phản diện Vulture. Bên cạnh tài tử Michael Keaton, nhiều ngôi sao khác cũng từng đóng Người dơi trong nhiều phần phim khác nhau của hãng Warner Bros. như Christian Bale, Ben Affleck hay sắp tới là Robert Pattinson ...

Vai diễn Người chim trong tác phẩm Birdman của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu mang về nhiều danh tiếng cho "Người dơi" Michael Keaton. Ông vào vai một diễn viên hết thời chật vật tìm lại ánh hào quang trên con đường kịch nghệ. Phim nhận 9 giải Oscar tại mùa giải năm 2015, thắng 4 giải bao gồm Phim hay nhất. Riêng Michael Keaton nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng không thắng. Tại giải Quả cầu vàng lần thứ 72, tài tử thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (hạng mục Phim nhạc kịch/hài kịch).