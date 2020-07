Bom tấn 'Tenet' gặp khó khi chiếu ở Trung Quốc

Tenet do hãng Warner Bros. sản xuất, phát hành, là tác phẩm kể về một nhóm điệp viên ngăn chặn thế chiến thứ ba xảy ra trong tương lai. Tác phẩm đã dời chiếu ba lần để có được ngày xuất xưởng lý tưởng như hiện tại. Tin vui chưa đến được bao lâu, phía ê-kíp ngay lập tức rơi vào thế khó khi Cục Điện ảnh quốc gia Trung Quốc không cho phép chiếu những phim dài quá hai tiếng trong khi thời lượng của Tenet dài đến 2 tiếng 31 phút.

Yêu cầu này của Cục Điện ảnh quốc gia Trung Quốc được báo chí phương Tây chỉ ra là có nhiều mâu thuẫn với việc nhiều phim nước ngoài được chiếu ở đại lục trước đó có thời lượng dài hơn hai tiếng. Điển hình như Harry Potter and the Sorcerer’s Stone hay như tác phẩm du hành vũ trụ cũng do chính Christopher Nolan đạo diễn là Interstellar (hiện đã được lên lịch chiếu lại ở thị trường tỉ dân từ ngày 2.8).