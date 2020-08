'Tenet': Canh bạc lớn để 'giải cứu' phòng vé thế giới

Ngày 26.8, Reuters đưa ra đánh giá tác phẩm Tenet của nhà làm phim Christopher Nolan khiến người hâm mộ trên thế giới sốt ruột vì đây là bom tấn đầu tiên dự định xuất xưởng trong hè nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải dời đến hiện tại. "Con cưng" của hãng Warner Bros. đã bán bản quyền cho hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, phim ra mắt khán giả chính thức từ ngày 28.8 . Còn ở Mỹ, phim sẽ “đổ bộ” các rạp chiếu từ ngày 3.9.

Đối với nhiều hệ thống rạp chiếu ở Anh, việc Tenet có thành công tại phòng vé thời gian này hay không là yếu tố quyết định đối với việc kinh doanh của họ. Điều đó cũng dễ hiểu vì còn nhiều bom tấn sẽ chiếu sau Tenet. Nói như Kaleem Aftab, việc Tenet thành công hay thất bại vô hình trung sẽ tạo nên một "hiệu ứng domino" khiến các nhà kinh doanh phim ảnh chỉ còn biết ngồi và... chờ đợi mà thôi. Các phim sẽ chiếu sau Tenet bao gồm Mulan, Wonder Woman 1984, James Bond: No time to die, Black Widow, A Quiet Place 2...