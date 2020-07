K-ICM bất ngờ làm giám đốc âm nhạc

Little Star - Big Dream có sự tham gia của hơn 10 nghệ sĩ nhí đều là các ngôi sao tỏa sáng từ những cuộc thi âm nhạc danh tiếng như: Gia Khiêm (Á quân Vietnam Idol Kid 2016), Phương Mỹ Chi (Á quân The Voice Kids 2013), Quách Phú Thành (Quán quân Thử tài siêu nhí), Nguyễn Minh Chiến (Á quân Giọng hát Việt nhí 2018), Trịnh Nhật Minh Quân (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017), Chấn Quốc (Á quân Giọng hát Việt nhí 2019), bé Bảo An, Bảo Ngọc, Bella Vũ, Minh Quân Piano (Siêu sao tài năng nhí)… cùng Top 18 chương trình truyền hình thực tế Nhà thiết kế tương lai nhí 2020.