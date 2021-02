Kaity Nguyễn tiết lộ cảnh nóng trước bạn diễn 'khỏa thân 100%'

Mặc dù từng thực hiện nhiều phân đoạn tình tứ cùng nam diễn viên Kiều Minh Tuấn trong hai dự án điện ảnh trước đó nhưng Kaity Nguyễn vẫn cảm thấy bối rối khi vào vai một người phụ nữ trưởng thành và có đời tư phức tạp. Trong Gái già lắm chiêu V, Kaity Nguyễn thủ vai tiểu thư Lý Linh và có mối quan hệ tình cảm với hai chàng trai do Anh Dũng và Khương Lê thủ vai.

Cả ba diễn viên có những phân đoạn nóng bỏng với đối phương nên Anh Dũng, Khương Lê và Kaity Nguyễn đều chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào cảnh quay. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi luôn chủ động thực hiện những cảnh quay nóng nếu có trong phim. Trước tiên, tôi sẽ bàn rất kỹ với đạo diễn cách thể hiện, các góc máy. Sau đó, tôi và bạn diễn của mình sẽ tập cùng nhau. Đến khi vào cảnh quay tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt để không phải làm đi làm lại nhiều lần". Trong lần trở lại điện ảnh này, Kaity Nguyễn phải thực hiện 5 phân cảnh táo bạo.

Trong Gái già lắm chiêu V, bên cạnh việc phải thay đổi phong cách ăn mặc và diễn xuất, Kaity Nguyễn còn thử sức với phân cảnh "bỏng mắt" để thể hiện cá tính phóng khoáng của một quý cô thành thị giàu có. Chia sẻ về cảnh quay này, nữ diễn viên trẻ cho biết: "Cảnh đó thật sự rất nóng vì hai anh đạo diễn đã dùng nước rất nóng. Khi tôi bước vào muốn lột da luôn. Thật sự cảnh đó là mình phải hoàn toàn khỏa thân, nhưng vẫn có một số đồ để che lại. Căn phòng nóng, nước nóng và cảnh quay cũng "nóng" nên Kaity rất nóng. Sau khi hoàn thành cảnh quay thì tôi thấy mình đã vượt qua một thử thách trong việc đóng những cảnh siêu nóng". Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ dù cảnh tắm bồn chỉ xuất hiện vài giây trên phim nhưng cô và cả ê-kíp phải làm việc liên tục trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Gái già lắm chiêu V là bộ phim đầu tiên Kaity Nguyễn có nhiều "cảnh nóng" với bạn diễn nam Ảnh: ĐPCC

2. Nụ hôn ở bàn ăn

Trong phân cảnh này, nam diễn viên Anh Dũng chỉ hôn từ cánh tay đến vai và cổ nhưng vẫn khiến Kaity Nguyễn "đỏ mặt". Cả hai diễn viên mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Được biết, đây chính là cảnh quay bấm máy đầu tiên của cả hai trong phim. Nữ diễn viên Tiệc trăng máu tâm sự cô cảm thấy ngại ngùng khi lần đầu diễn cảnh thân mật với diễn viên Anh Dũng. Tuy nhiên, Kaity Nguyễn cũng dành lời khen cho sự điển trai và chuyên nghiệp của bạn diễn.

Trong cảnh quay đầu tiên của diễn viên Anh Dũng và Kaity Nguyễn, cả hai đã phải thực hiện cảnh thân mật khiến nữ diễn viên ngại ngùng Ảnh: ĐPCC

3. Nụ hôn mãnh liệt trên sô pha

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, dù không phải là một phân đoạn khó nhưng đây là cảnh tốn nhiều thời gian nhất. Trong khi đó, Kaity Nguyễn còn tiết lộ: "Mặc dù trước mỗi cảnh quay tình cảm như vậy, đạo diễn Bảo Nhân sẽ là người thị phạm cùng tôi và anh Anh Dũng nhưng đến cảnh quay thật thì nhiều lúc cũng bất ngờ và đỏ mặt. Tuy nhiên, sau vài lần quay thì cũng quen dần". Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 2000 còn gặp một sự cố hi hữu trên phim trường. Khi cô và bạn diễn bắt đầu thực hiện cảnh quay, chiếc đầm của Kaity Nguyễn bất ngờ bị rách khiến ê-kíp phải mất 30 phút để khâu lại.

Anh Dũng và Kaity Nguyễn gặp sự cố khi diễn cảnh tình tứ trên sô pha Ảnh: ĐPCC

4. Cưỡng hôn Khương Lê trên bãi biển

Ngoài bạn trai lâu năm do diễn viên Anh Dũng thủ vai, tiểu thư Lý Linh còn chủ động quyến rũ Jonathan Vĩnh Thụy do diễn viên Khương Lê thủ vai. Cả hai còn có những cảnh quay khiến người xem "đỏ mặt". Chia sẻ về cảnh chủ động "tấn công" bạn diễn nam trên bãi biển, Kaity Nguyễn hào hứng cho biết: "Đó là một nụ hôn nóng bỏng, đây còn là nụ hôn thứ hai mà cả hai trao cho nhau. Nhưng lần này Kaity Nguyễn là người chủ động và hôn mãnh liệt. Còn lý do thì mọi người xem phim sẽ biết". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi thực hiện cảnh quay, nữ chính Gái già lắm chiêu V chia sẻ: "Tôi đặt mình vào tâm lý của nhân vật Lý Linh, là một phụ nữ đã 25 tuổi và rất chủ động trong tình yêu. Tôi hành động theo đúng nhân vật chứ ngoài đời tôi nhút nhát lắm".

Kaity Nguyễn luôn chuẩn bị tâm lý tốt để hoàn thành nhiệm vụ của mình Ảnh: ĐPCC

5. "Cảnh nóng" với Khương Lê

Đây là cảnh khiến Kaity Nguyễn ấn tượng nhất vì nhân vật Lý Linh sẽ giật khăn tắm của Jonathan Vĩnh Thụy trong phòng riêng khi cả hai chạm mặt nhau. Trong phân đoạn này, Khương Lê gần như khỏa thân hoàn toàn khiến nữ diễn viên không khỏi "đỏ mặt". "Đây là lần đầu tiên tôi quay cảnh nóng với bạn diễn khỏa thân 100%. Mặc dù là một tình huống khá oái oăm và hài hước nhưng tôi rất áp lực. Khương Lê sau mỗi lần quay đều xin lỗi tôi vì sợ tôi tổn thương. Mà cảnh quay đó kéo dài từ đêm đến sáng hôm sau tại một khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Sau cảnh quay đó, hai chân bầm dập và tôi cũng gây ra vài tổn thương cho Khương khi giẫm tím móng chân rồi còn cào rách da của Khương Lê do diễn quá nhập tâm". Trong đoạn clip hậu trường, cả hai đều vui mừng khi hoàn thành tốt cảnh quay khó.