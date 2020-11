Kaity Nguyễn: Tôi chắc chắn không dựa vào gia đình

Sẵn sàng nhận vai xấu, lam lũ

* Sau Em chưa 18, Tiệc trăng máu là bộ phim tiếp theo mà Kaity Nguyễn để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Điều này tạo những áp lực gì cho việc nhận vai trong tương lai?

- Diễn viên Kaity Nguyễn: Trước tất cả vai diễn, tôi đều có áp lực hết. Vì tôi luôn lo sợ không làm được, nhất là đóng với các cô chú lớn. Những gì mình học được từ họ thì tôi sử dụng cho những bộ phim khác. Tôi sợ làm thất vọng mọi người nên chọn dự án rất kỹ. Lần này tôi may mắn khi vừa đóng Tiệc trăng máu xong, hình ảnh này lại rất phù hợp với nhân vật Lý Linh của tôi trong Gái già lắm chiêu V. Lúc tôi nhận cũng không biết điều này. Tôi thấy may mắn khi nối tiếp một nhân vật nữ tính, nữ quyền trong một phim khác. Thật ra, đó là một áp lực rất lớn. Bây giờ, tôi thấy mọi người nhìn mình với một ánh mắt khác, rằng tôi đã lớn rồi. Hi vọng bộ phim Gái già lắm chiêu V sẽ mang đến mọi người một ánh nhìn khác về Kaity Nguyễn, những điều tôi đã cố gắng thay đổi.

* Dù liên tục thành công với các vai diễn, nhưng mọi người vẫn hoài nghi về khả năng diễn xuất của Kaity. Vậy trong thời gian vừa qua, bạn đã làm gì để nâng cao khả năng diễn xuất của mình?

- Một phần cải thiện kỹ năng diễn xuất theo tôi chính là sự trải nghiệm ngoài cuộc sống. Những gì mình diễn trong một vai diễn thực ra cũng là trải nghiệm ngoài đời của mình. Sau đó còn có ý kiến thêm của đạo diễn để có một cách nhìn khác. Thực tế, bản thân mình phải trải nghiệm những sự kiện ngoài đời thì mới xử lý vấn đề trong một cảnh quay hợp lý được. Vì thế, tôi đã dành thời gian sống đúng với lứa tuổi của mình, kiếm một công việc… Tôi đi làm công ty, trải nghiệm những thứ người phụ nữ mới lớn và trưởng thành đang trải nghiệm để tận dụng cho những vai diễn của mình. Tôi cũng đi học cô Kathy Uyên để cô thay đổi thói quen, tật của mình khi đi quay. Đến bây giờ, tôi đã học cô được 4 năm. Cô phải chỉnh tôi rất nhiều để khi qua Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V thì mọi người mới thấy tôi có sự thay đổi. Về giọng nói, tôi đi học hát để luyện thanh cho giọng nói, hơi thở chắc hơn. Khi đóng những cảnh la hét, câu thoại dài thì tôi biết cách dùng hơi.

Kaity Nguyễn cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của các diễn viên gạo cội Ảnh: NSCC

Tiệc trăng máu quy tụ dàn sao đình đám, điều này có khiến Kaity Nguyễn gặp khó khăn không trong suốt quá trình hòa nhập với họ?

- Tất nhiên là có vì ai cũng là cô chú của mình hết. May mắn tôi được làm việc với anh Kiều Minh Tuấn và ba Thái Hòa nên cũng đỡ ngại hơn. Nếu có chuyện gì tôi mắc cỡ hay ngại ngùng thì chạy qua nói với họ liền. Ít ra có người mình quen, từng làm việc rồi nên thoải mái. Tôi thấy cô, chú ai cũng thương, có góp ý giúp đỡ tôi chứ không như tôi suy nghĩ rằng mọi người lạnh lùng, gặp một đứa con nít như mình làm sao họ thích được… Cuối cùng, cả đoàn phim ai cũng hòa nhập với nhau. Bên nhà sản xuất cho chúng tôi 3 ngày đi Vũng Tàu để tiếp cận và trò chuyện thân mật như khi ngồi trong bàn tiệc của bộ phim.

* Từ Em chưa 18, Tiệc trăng máu và sắp tới là Gái già lắm chiêu V, hầu hết vai diễn này đều mang hình tượng tiểu thư, giàu có và sang chảnh. Kaity Nguyễn có sợ khán giả nhận xét mình bị một màu?

- Tôi không nghĩ rằng nó một màu đâu. Tiểu thư thì có nhiều kiểu, thực ra Lý Linh (nữ chính trong Gái già lắm chiêu V) nhìn vô là một đứa nhà giàu, có tiền, sắc đẹp nhưng bên trong có rất nhiều vấn đề không ai biết. Nhân vật Kathy (phim Tiệc trăng máu) cũng vậy, là một người tự làm ra tiền của mình, sống xa gia đình từ nhỏ. Đạo diễn chọn tôi đều có lý do. Không nên đặt quá nhiều suy nghĩ rằng mình bị một màu.

* Nếu được mời vào một vai diễn kham khổ, lam lũ và thậm chí phải hi sinh, làm xấu ngoại hình, bạn có sẵn sàng không?

- Là một diễn viên, công việc của mình là hóa thân. Chuyện xấu hay mất hình ảnh là do mình nghĩ thôi. Nếu trong lúc đó, mình là nhân vật thì đâu có mất gì đâu. Đó cũng là một con người, mình cần phải hòa nhập với nhân vật đó. Không có gì mắc cỡ hết. Đó là một thử thách, nếu có người mời thì tôi sẽ nhận. Tôi rất thích thử thách khó.

Kaity Nguyễn sẵn sàng nhận những vai diễn khó dù phải hi sinh, làm xấu ngoại hình Ảnh: NSCC

Gia đình từ xưa đến giờ không cho tôi làm nghệ thuật

* Ba của Kaity Nguyễn phản ứng như thế nào trước những tin đồn tình cảm cùng các nam nghệ sĩ mà bạn từng hợp tác?

- Ba không có ý kiến gì nhiều. Với lối sống Tây, ba mẹ sẽ luôn tâm sự như một người bạn chứ không ngăn cản. Tất nhiên, họ vẫn sẽ có những ý kiến rằng tôi nên cẩn thận. Tuy nhiên, ba mẹ tôi không bao giờ cấm hay bảo phải chấm dứt, tôi nghĩ đó là thứ khiến tôi cảm giác luôn cần ba mẹ vì họ không những thương mình bất chấp mà còn là một người bạn tâm lý.

* Kaity Nguyễn nghĩ sao khi có người bảo rằng nhờ gia thế khủng nên mới nhận được những vai diễn đắt giá và nổi tiếng một cách dễ dàng như vậy?

- Gia đình tôi từ xưa đến giờ không cho tôi làm nghệ thuật. Gia đình tôi toàn bác sĩ, kinh doanh , luật sư… Khi tôi bước vào nghề, ba tôi rất khó chịu. Ba tôi tìm mọi cách để nói với mọi người rằng đây là bộ phim duy nhất Kaity đóng sau đó nó sẽ đi về Mỹ. Không phải nhờ gia đình tôi đâu vì ba tôi không phải là một người trong nghề. Ba tôi làm nghề khác và không muốn dính đến nghệ thuật nhiều vì nó không như những gì ba tôi nghĩ. Bà nội tôi đã giận tôi một khoảng thời gian rất lâu khi biết tôi đi làm diễn viên. Đến khi xem Hồn papa, da con gái thì bà nội mới bắt đầu thả lỏng, cho tôi làm những điều mình muốn. Thấy cách tôi làm việc thì bà nội mới chấp nhận. Chắc chắn không nhờ vào gia đình đâu. Còn về vì sao tôi nhận được vai những bộ phim lớn là vì tôi rất kén chọn kịch bản. Là một diễn viên trẻ, tôi nghĩ mình nên biết mình chọn gì và ý thức được việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tôi còn rất trẻ, thời gian dành cho học hành thì không có gì sai hết.

Kaity Nguyễn sẵn sàng nhận những vai diễn khó dù phải hi sinh, làm xấu ngoại hình Ảnh: NSCC

* Bên cạnh đam mê, yếu tố kinh tế cũng là điều cần thiết để hoạt động nghệ thuật. Có phải chính tiềm lực của gia đình đã giúp Kaity thoải mái hơn trong việc cân nhắc kịch bản?

- Tôi nói thật, từ lúc đóng phim đến giờ, tôi chưa xin ba tôi một đồng nào. Tôi rất tự lập về kinh tế. Cái duy nhất ba tôi ý kiến chính là tiết kiệm. Mình có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng nó sẽ bay đi lúc nào không hay nếu không biết tiết kiệm. Tiền lúc tôi không đóng phim, làm dự án chính là tiền tôi tiết kiệm trước đó. Tôi không nhờ ba mẹ, độc lập từ năm 18 tuổi, đó là cách sống của những người ở nước ngoài.

* Nếu có bạn trai, Kaity Nguyễn sẽ công khai hay giấu kín?

- Chắc chắn tôi sẽ giữ kín, kể cả gia đình tôi cũng không nói quá nhiều. Thật ra, con gái thì ai cũng muốn khoe điều này nhưng mà có cần hay không. Chuyện tình cảm cá nhân thì nên giữ riêng cho mình. Mình chưa biết nó đi được đến đâu mà chia sẻ. Cứ giữ cho mình và người đồng hành cùng mình sự riêng tư.

* Khi thành công và có một địa vị xã hội nhất định, nhiều người phụ nữ sẽ đòi hỏi đối phương của mình có điều kiện tương xứng về học thức, kinh tế, gia thế… Kaity Nguyễn nghĩ như thế nào về điều này?

- Tôi không đòi hỏi nhưng ai yêu ai cũng cần tìm một người phù hợp về tính cách, cách nói chuyện. Không thể nào mình đòi hỏi quá nhiều, nếu người đó thông minh hơn mình, khi nói chuyện sẽ không hiểu nhau. Không cần thiết phải yêu cầu quá nhiều, nếu người ta hợp với mình, tâm sự và chia sẻ được thì họ là người hợp với mình. Đối với tôi, ba mẹ đã cho tôi rất nhiều thứ, và tôi cũng tự làm ra được nên không cần thiết phải có một người nào đó mang lại cho tôi.

Cuộc sống tôi đầy đủ và hạnh phúc nên không cần đại gia

* Các nghệ sĩ nữ khi được chú ý thường bị một số người gắn mắc “cặp kè” đại gia hoặc được phía này chủ động hẹn hò. Kaity Nguyễn phải chăng cũng tìm được đại gia cho riêng mình?

- Đại gia duy nhất trong cuộc đời tôi từ lúc tôi sinh ra đến giờ chính là ba mẹ tôi. Họ cho tôi quá nhiều tình cảm và động lực để kiếm tiền bên ngoài. Tùy mọi người sẽ thấy nhu cầu mình thế nào nhưng đối với tôi, cuộc sống tôi đầy đủ và hạnh phúc nên không cần tìm đến những điều đó… Tôi biết mình có thể tự làm đại gia cho bản thân, chứ không cần tìm một người dụ tôi bằng những cái đấy. Thế hệ bây giờ phụ nữ đi lên rất nhiều, phụ nữ phải độc lập mới tìm được người đàn ông xứng đáng với mình. Tôi bắt đầu làm việc năm 17 tuổi, tới bây giờ, tôi nghĩ mình đang đi trước những người bằng tuổi mình. Tôi nên tập trung vào công việc, bản thân hơn là đầu tư vào tình cảm.

* Xu hướng tham gia game show, gây bão với các phát ngôn sốc hoặc đưa ra triết lý sống đang thịnh. Sao bạn không tham gia để gia tăng sức hút?

- Tôi là một người ăn nói rất dở. Tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng để tham gia game show. Tôi thật sự rất nể những anh chị, làm sao mọi người có thể nói những câu chuyện rất hay và tập nào cũng nói hay như vậy. Bình thường, tôi nói chuyện còn bị bạn bè chê nữa. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ cố gắng khắc phục điều đó. Cho đến khi sẵn sàng, tôi nghĩ mình sẽ tham gia một vài game show để mình hòa nhập hơn. Có lẽ, tôi sẽ tham gia các game show vui vẻ vì tôi thích những gì thoải mái và mang lại cho mình nhiều niềm vui. Chứ tôi không thể ngồi nói chuyện một cách “sâu đậm” được.

Kaity Nguyễn sẵn sàng nhận những vai diễn khó dù phải hi sinh, làm xấu ngoại hình Ảnh: NSCC

* Vì sao Kaity Nguyễn luôn nhận bản thân là một người nhạt nhẽo?

- Tôi nghĩ tôi rất nhạt. Đó là đánh giá từ những người bạn rất thân của tôi. Chị Trang Hí từng bảo tôi bớt nói lại để người ta đỡ đánh giá (cười). Nhiều khi tôi nói chuyện không đâu vào đâu hết. Có thể là do tôi có vấn đề về ngôn ngữ. Tôi nói tiếng Anh sẽ dễ hiểu hơn nhưng khi nói tiếng Việt, có nhiều từ tôi chưa nói, chưa bao giờ nghe và tôi cứ sử dụng nó. Tuy nhiên, nó lại mang ý nghĩa ngược lại với điều tôi muốn truyền đạt.

* Kaity Nguyễn có phải là một tín đồ của hàng hiệu?

- Tôi nghĩ con gái ai cũng thích hàng hiệu nhưng tôi không phải là dạng người cái gì cũng mua. Những thứ tôi muốn mua có khi tôi phải suy nghĩ mấy tháng hay một năm tôi mới dám mua. Không có phải lúc nào cũng mua. Thứ đắt tiền nhất mà tôi có là chiếc xe của mình nhưng tôi cũng không nhớ là ba hay tôi mua. Thật ra đồ hiệu thì cũng chỉ là một cái túi thôi nên nếu cần thiết thì mua. Nếu hôm nay thích, ngày mai hết thì thôi đừng mua vì nó không đánh giá được gì về con người tôi.

* Nếu như không hoạt động trong nghệ thuật, Kaity Nguyễn sẽ làm gì?

- Gia đình tôi ai cũng kinh doanh cả, 7 người thì chắc 5 người kinh doanh rồi. Chắc chắn tôi sẽ đi theo kinh doanh, đó cũng là đam mê của tôi kể từ khi còn nhỏ vì tôi là một người thẳng thắn và rất gan lì. Đó là tính cách cần thiết trong kinh doanh.