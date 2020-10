Karik tung ảnh tình tứ bên bạn gái sau tin đồn chia tay

Rất nhanh chóng, chủ đề Karik và Bella Q chia tay được công chúng bàn tán, mổ xẻ rôm rả trên mạng xã hội. Một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ vì chỉ mới đây, Bella Q còn đến tận trường quay Rap Việt để ủng hộ bạn trai và Karik cũng công khai bày tỏ tình cảm của mình đối với người thương khi đang ngồi trên ghế HLV. Không để fan lo lắng lâu, sáng 31.10, Karik đã chứng minh cho người xem thấy tình cảm của mình với Bella Q vẫn ổn bằng cách đăng tải ảnh tình tứ bên cạnh bạn gái. Nam rapper Viết bằng tiếng Anh: "Whatever they said, I still love you! (Mặc kệ họ có nói gì, anh vẫn yêu em)".