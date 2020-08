Katy Perry sinh con gái đầu lòng

"Chúng tôi như đi trên mây khi con gái chào đời an toàn và khỏe mạnh. Nhưng chúng tôi biết không phải ai cũng may mắn như vậy. Nhiều nơi vẫn thiếu hụt nhân viên y tế. Cứ 11 giây có một phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh qua đời vì những lý do có thể phòng ngừa được nếu đủ điều kiện về y tế", cặp sao chia sẻ. Bên cạnh đó, Katy Perry và Orlando Bloom cũng tâm sự rằng việc chính thức trở thành bố mẹ của một cô gái nhỏ giúp họ có thể thấu hiểu được tâm tư của những bậc phụ huynh hơn bao giờ hết. Cặp đôi bày tỏ mối quan ngại dịch Covid-19 sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều em bé sơ sinh trong thời điểm hiện nay. Hành động đẹp kêu gọi từ thiện của cặp sao đình đám được người hâm mộ ủng hộ nhiệt liệt.