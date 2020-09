Katy Perry đăng ảnh sau 5 ngày sinh con

Hôm 31.8 (giờ Mỹ), Katy Perry gây chú ý khi cập nhật với người hâm mộ diện mạo sau 5 ngày “vượt cạn” thông qua bài đăng trên Instagram. Trong ảnh, nữ ca sĩ sinh năm 1984 để mặt mộc với gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ. Cô mặc áo bra gắn ống hút sữa, quần lót dáng cao để lộ chiếc bụng tạm thời vẫn căng tròn sau sinh. Chủ nhân hit Roar không thể tham gia MTV Video Music Awards năm nay vì vừa sinh con gái đầu lòng. Trong bài đăng của mình, ngôi sao 36 tuổi đính kèm dòng chữ liên quan đến sự kiện này cùng bài hát Not The End Of The World với ngụ ý vẫn dõi theo thị trường âm nhạc dù đang bận rộn với thiên chức làm mẹ.