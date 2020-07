Kim Kardashian gây tranh cãi khi tự nhận là tỉ phú

Động thái của Kanye West nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, một người làm cũ của Kim "siêu vòng ba" đã lên tiếng "tố" cô trả lương thấp cho nhân viên trên Twitter. Tài khoản có tên Jessica DeFino cay đắng chia sẻ: "Tôi phải mua đồ ăn ở cửa hàng đồng giá 99 cent (20.000 đồng) khi đang còn là biên tập viên cho ứng dụng Kardashian - Jenner. Tôi còn bị khiển trách khi nhận việc làm tự do bên ngoài". Trên LinkedIn (cộng đồng tìm kiếm việc làm uy tín), Jessica DeFino cho biết cô đã sáng tạo 73% nội dung trên Khloé Kardashian Official App và 80% nội dung cho Kendall Jenner Official App. Một tài khoản khác có dấu tích xanh của Twitter là Elizabeth Denton cũng bày tỏ sự tức giận: "Họ bắt tôi làm 10 trang kiểm tra đầu vào đúng ngày Giáng sinh và không phản hồi". Gia đình Kim Kardashian - Kanye West được biết tới là có lối sống xa hoa, thường xuyên tiêu tiền vào những món đồ đắt giá. Chính vì thế thông tin ngôi sao truyền hình 39 tuổi đối xử bất công với nhân viên khiến cô bị nhiều người chỉ trích.