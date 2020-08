'King of Rap' bất ngờ vượt mặt 'Rap Việt' trên danh sách Top Trending Youtube

Sau 3 tuần liên tục vào Top 1 Trending của YouTube thì Rap Việt bất ngờ bị King of Rap bỏ xa trong cuộc đua dù sở hữu số lượng view nhiều hơn gần gấp 5 lần. Tối 22.8, Rap Việt lên sóng tập 4 và King of Rap ra mắt tập 3. Rap Việt có hơn 5,5 triệu lượt xem “hạ cánh” ở vị trí số 16. Trong khi đó, King of Rap chỉ với hơn 1 triệu lượt xem lại nằm ở thứ hạng 8. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên sóng, Rap Việt bị đối thủ chiếm thế thượng phong.

King of Rap bất ngờ bỏ xa Rap Việt, đứng ở vị trí số 8 Top Trending YouTube hôm 23.8 Ảnh: Chụp màn hình

Tuần vừa qua, sự thăng hạng vượt bậc của King of Rap có thể được lý giải bởi sự thay đổi trong luật chơi vòng đấu nhóm. Trong khi Rap Việt vẫn còn đang kéo dài phần lập đội thì sân khấu King of Rap đã bùng nổ với những màn trình diễn liên hoàn đầy máu lửa. Không còn là những đoạn rap đơn lẻ, King of Rap tập 3 mang đến những tiết mục hoàn chỉnh đề cao tính đồng đội, phần âm nhạc “mướt tai” được cố vấn kỹ lưỡng bởi giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh . Tại đây, các thí sinh King of Rap cũng bắt đầu “xuất chiêu” dốc hết sức lực để tránh bị loại. Màn rap của mỗi thí sinh đều mang tính đột phá trong chủ đề: ICD đả kích cả showbiz với những giá trị ảo, WXRDIE rap về nghề shipper, Pháo sáng tác cả một bài rap sâu cay về quan niệm “xướng ca vô loài” trên tứ bài hát thiếu nhi Con chim vành khuyên...

Tập 4 của Rap Việt vẫn đang trong giai đoạn lập đội Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những tiết mục trình diễn náo nhiệt và hấp dẫn, điểm nhấn của tập 3 King of Rap - Vòng đấu nhóm còn nằm ở phần "đấu giá" like của 4 mentor LK, Lil Shady, BigDaddy và Datmaniac. Mỗi mentor sở hữu 250 like tương ứng với 250 triệu đồng (1 like = 1 triệu đồng) trong kho giải thưởng 1 tỉ đồng của chương trình. Sau mỗi phần thi của từng nhóm, ở những thí sinh được lựa chọn đi tiếp, các mentor sẽ "đấu giá" để cho like họ. Vì vậy, sở hữu số like cao không chỉ thể hiện khả năng của thí sinh được các mentor đánh giá nhỉnh hơn mà còn giúp họ có cơ hội sở hữu số tiền thưởng này.

Số like này sẽ được sử dụng cho những vòng battle sau. Các thí sinh sẽ đối đầu nhau và người thắng sẽ lấy hết tiền (tức số like) của người thua. Như một ván bài poker, càng được cao thì càng ăn đậm. Trong những vòng sau, số like sẽ quyết định lợi thế của các thí sinh trong việc chia thành các bảng. Những thí sinh nào điểm càng cao, ở bảng cao thì càng có lợi thế lựa chọn đối thủ ở bảng thấp hơn mình.

Có thể thấy vẫn còn quá sớm để đánh giá đâu là chương trình được số đông khán giả ưa chuộng hơn trong khi đường đua vẫn còn dài. Dù đối đầu trực tiếp trên cùng một khung giờ phát sóng nhưng cả Rap Việt lẫn King of Rap đều chứng tỏ có sức hút riêng biệt, khó lòng so sánh. Vì thế khi đi đến chặng này, những tranh cãi về sức hút của huấn luyện viên, giám khảo hay người dẫn chương trình đã không còn quan trọng. Về lâu dài, điều mà khán giả tập trung vào cuối cùng sẽ là tài năng và bản lĩnh của các thí sinh.