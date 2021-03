La Thành: Trấn Thành và nhiều người giúp tôi trả nợ

* Vai Quý say rượu, nợ nần, thường xuyên gây hấn với các anh em ở Bố già đã được Trấn Thành “đo ni đóng giày” cho anh?

- Diễn viên La Thành: Không nói mọi người cũng hình dung được Quý có vài nét giống tôi ngoài đời. Tôi không nhậu như nhân vật nhưng cũng làm khổ gia đình bởi nhiều sai lầm của mình. Tôi cảm ơn Xìn (Trấn Thành - PV) đã dành cơ hội này cho mình. Vai diễn chỉ có 5 phân đoạn thôi, không hẳn là "đo ni đóng giày" nhưng có lẽ Xìn rất tin tưởng và muốn giúp đỡ tôi.

* Xuất hiện không nhiều nhưng anh đã lột tả khá chân thật, tự nhiên hình ảnh một người say rượu, bê tha. Anh chuẩn bị cho vai diễn này thế nào?

- Trước mỗi cảnh quay tôi đều uống khoảng 2-3 chai bia để lấy cảm giác ngà ngà. Diễn cặp mắt của người say không phải nhắm hờ hờ đâu, mà phải đỏ ửng. Tôi uống bia đủ để mình vừa kiểm soát được diễn xuất, vừa phải thể hiện nhân vật chân thật nhất.

Về cách diễn dáng vẻ của người say, tôi học lỏm được từ thầy Trần Minh Ngọc . Thầy dạy rằng để thể hiện một người say không phải diễn dáng lảo đảo mà phải làm cho ra một người đang cố giữ thăng bằng. Hơn nữa, tôi quan sát những cảnh đó ngoài đời rất nhiều. Vì vậy, tôi không khó để làm vai này.

Riêng cảnh cuối Quý gọi điện cho Ba Sang khiến tôi phân vân. Tôi nghĩ đến hai phương án diễn. Đầu tiên, tôi nghĩ mình phải diễn mạnh về cảm xúc. Nhưng tôi sợ diễn sướt mướt quá, khán giả sẽ đoán trước nội dung và không đúng với tính cách nhân vật. Vì vậy, tôi chọn cách diễn lạnh lùng. Từ xưa đến nay, dù nhận vai nhỏ hay vai lớn, tôi đều phải suy nghĩ, phân tích tâm lý kỹ lưỡng. Với tôi, điều quan trọng là có thể đảm nhận và hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.

* Trấn Thành từng gây áp lực khiến Lê Giang phát khóc, Tuấn Trần căng thẳng trên trường quay. Với La Thành, sự khó tính ấy thế nào?

* Chứng kiến người bạn cùng lớp thành công, anh nghĩ gì?

- Tôi nghĩ nếu mình không có va vấp, sai lầm chắc giờ này không được như Trấn Thành, cũng gần gần bạn, chứ không phải khoảng cách xa như vậy. Nhìn Thành, tôi không buồn, ngược lại, tự nhủ phải sống đàng hoàng, tích cực hơn.

Tôi cũng không chạnh lòng hay ganh tỵ với thành công của Trấn Thành. Một con người sống trong sự ganh tỵ và so sánh sẽ không phát triển được. Chỉ có nhìn nhận lại bản thân, hoàn thiện mình dần mới được yêu thương.

* Nhiều lần sa ngã, nợ nần, Trấn Thành từng mất niềm tin với anh?

- Thật sự, tôi bị mất niềm tin với nhiều người lắm. Mình không thể đòi hỏi mọi người tin mình ngay. Tôi chỉ có thể thuyết phục mọi người bằng việc làm và thời gian. Riêng Trấn Thành, việc trao vai diễn là tôi biết bạn tin mình rồi.

* Nổi tiếng là người hào phóng, trong lúc anh cùng quẫn vì nợ nần, Trấn Thành có giúp đỡ?

- Khi tôi rơi xuống bùn đen, thỉnh thoảng Trấn Thành cũng nhắn tin hỏi thăm. Xìn (Trấn Thành) hứa khi làm phim, có vai phù hợp sẽ gọi tôi. Tính Thành có mới không nới cũ, luôn sống biết trước biết sau với bạn bè. Tôi đâu có đóng góp, giúp đỡ được gì cho cuộc đời của Thành. Có lẽ Thành thấy tôi va vấp và có khả năng phát triển nên đưa tay giúp đỡ.

Thú thực, Trấn Thành cũng giúp đỡ tiền khi tôi khốn khó. Biết bạn dễ nhưng không có nghĩa tôi lạm dụng điều đó. Ngoài ra, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp không bỏ rơi khi tôi sa ngã.

* Làm việc với Trấn Thành, anh rút được những bài học gì?

- Bài học thì tôi đã tự rút ra quá nhiều rồi. Khi trở lại làm việc với Xìn, tôi nghĩ sự thành công của bạn là hoàn toàn xứng đáng. Khi tập thoại và tâm lý cùng diễn viên, Thành hướng dẫn máu lửa đến mức đập tay vào tường thạch cao bị lún luôn. Sau buổi đó, tôi đã nhắn với Thành: "Nếu bạn làm nghiêm túc và yêu cái bạn làm, bạn sẽ được đền đáp bằng tình yêu thương của khán giả".

- Tôi chưa bao giờ đánh mất bản thân. Tôi biết mình làm được và không làm được gì, biết khả năng đến đâu. Tôi may mắn khi làm được với các ê-kíp giỏi. Thu nhập của tôi đỡ hơn trước nhưng vẫn khó khăn. Hằng tháng, tôi vẫn phải trả nợ.

Nhưng cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn khi có con gái. Cảm giác thật khó tả khi có một em bé giống mình như đúc, từ gương mặt đến nết ăn, nết ngủ. Mẹ và con gái chính là động lực lớn nhất của tôi. Tôi cũng dành nhiều thời gian cho hai người quan trọng nhất đời mình.

* Anh đã giải quyết số nợ nhiều năm qua thế nào?

- Số nợ hiện tại của tôi chỉ bằng 1/10 so với trước. Tôi hi vọng sang năm sẽ khá hơn. Tôi không có tiền để trả hết một lần. Do đó, tôi có xin mọi người cho mình trả dần. Có người cho tôi nợ 2-3 năm. Họ vẫn tạo điều kiện cho tôi đi làm.

Từ khi có con, tôi biết suy nghĩ hơn. Tôi cũng hiểu rằng mẹ càng ngày càng già, càng yếu, con càng ngày phát triển. Đó là hai nguồn động lực để tôi cố gắng, lăn lộn tìm công việc. Tôi đặt ra mục tiêu phải giải quyết xong nợ nần để mẹ tôi có thể sống thoải mái, không phải nghe những tiếng chê cười.