Lady Gaga đau đớn tiết lộ từng bị cưỡng hiếp đến mức mang thai

Mới đây, Lady Gaga đã tham gia bộ phim tài liệu The Me You Can't See do Hoàng tử Harry và Oprah Winfrey đồng sáng tạo, sản xuất nói về vấn đề sức khỏe tâm thần, tình cảm. Nữ ca sĩ gây sốc khi tiết lộ vào năm 19 tuổi, cô bị một nhà sản xuất âm nhạc nhốt trong phòng thu và cưỡng hiếp suốt nhiều tháng trời, sau đó người này bỏ mặc cô trong lúc đang mang thai.

"Hắn ta đe dọa sẽ đốt hết album nhạc và áo quần của tôi nếu không làm theo lời hắn. Tôi vô cùng đau đớn khi bị kẻ cưỡng hiếp bỏ rơi ở một góc đường, gần nhà cha mẹ tôi. Lúc đó tôi đang mang thai, cơ thể ốm yếu, thường xuyên nôn mửa vì bị lạm dụng . Tôi còn bị nhốt trong phòng thu nhiều tháng", giọng ca Applause nói trong làn nước mắt.

Nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc Til It Happens To You cùng với 50 phụ nữ là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Ảnh: Getty images

Sau một quãng thời gian dài, nữ ca sĩ vẫn không có ý định công khai danh tính của kẻ đã cưỡng hiếp mình. "Tôi không muốn đối mặt với hắn ta thêm lần nào nữa", cô nói. Sự việc khiến ngôi sao 35 tuổi suy sụp tinh thần nặng nề trong nhiều năm. Dù đã đến bệnh viện để chữa trị vết thương tâm lý, nỗi đau đớn vì bị cưỡng hiếp vẫn hiện hữu trong Lady Gaga và bộc lộ ra ngoài khiến cơ thể cô đổ bệnh. Chủ nhân hit Shallow được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, đau cơ xơ hóa - một tình trạng gây đau nhức khắp cơ thể.

Quá khứ bị lạm dụng tình dục để lại trong Lady Gaga nhiều di chứng tâm lý. Ảnh: chụp màn hình

Lady Gaga đã mất gần 3 năm để giúp bản thân thoát khỏi những cơn ác mộng nhờ những phương pháp như trị liệu, chăm sóc cơ thể hoặc chơi nhạc. Nữ ca sĩ cho biết cô chia sẻ câu chuyện của mình không phải để thu hút sự đồng cảm mà để khơi dậy sự đồng cảm ở những người khác. "Hãy mở lòng bởi khi tôi nói điều này với bạn, tôi đã trải qua đau đớn và cần giúp đỡ. Một phần của sự chữa lành chính là việc tôi có thể tâm sự với mọi người", Lady Gaga bộc bạch.

Ngôi sao sinh năm 1986 lần đầu tiên kể việc bị cô tấn công tình dục trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern năm 2014. Năm 2015, nữ ca sĩ phát hành bài hát Til It Happens to You trong bộ phim tài liệu khai thác đề tài tấn công tình dục The Hunting Ground. Tại lễ trao giải Oscar 2016, Lady Gaga khiến công chúng xúc động khi cùng 50 phụ nữ là nạn nhân của lạm dụng tình dục biểu diễn ca khúc Til It Happens To You.