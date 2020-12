Lê Âu Ngân Anh nhận chứng chỉ giảng dạy quốc tế bằng tiếng Anh

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ khoảnh khắc nhận chứng chỉ quốc tế TESOL. Quyết định trở thành giảng viên đại học thay vì dấn thân vào showbiz, Hoa hậu Đại dương 2017 khiến nhiều người ngưỡng mộ với những thành tích học tập đáng nể.

Lê Âu Ngân Anh khiến mọi người ngưỡng mộ vì thành tích học tập Ảnh: FBNV

Lê Âu Ngân Anh chia sẻ trên trang cá nhân một trong những nguyên nhân thúc đẩy cô thi chứng chỉ TESOL là vì muốn nâng cao kỹ năng giảng dạy cũng như khả năng thuyết trình trước đám đông. Người đẹp sinh 1995 chấp nhận vừa học vừa làm để có thể nhanh chóng nhận được chứng chỉ này.

"Mình về trường chính thức vào đầu tháng 8. Mình có một tháng vỏn vẹn để phổ cập hết mọi công việc chuyên môn của khoa để chuẩn bị sẵn sàng cho tháng 9 là thời gian bắt đầu năm học mới. Nghĩ lại thời gian đó, mình cũng "siêu nhân" thiệt, sáng thì học các việc trên trường, tìm hiểu chương trình đào tạo, đi dự thỉnh giảng, hỗ trợ truyền thông và tuyển sinh , chiều tối xách cặp đến AIT để quyết lấy được tấm bằng TESOL một cách sớm nhất", Lê Âu Ngân Anh viết. Bên cạnh đó, Hoa hậu Đại dương 2017 cũng cho biết thêm kiến thức từ chương trình học này giúp cô có những phương pháp phù hợp và thú vị hơn trong việc giảng dạy cho sinh viên.

Hoa hậu Đại dương 2017 khoe chứng chỉ TESOL vừa đạt được Ảnh: FBNV

Chia sẻ về công việc giảng dạy, Lê Âu Ngân Anh tâm sự: "Trải qua một khóa học về sư phạm cộng với kinh nghiệm thực tế từ mấy tháng qua mới thấy nghề giáo cũng khó nhằn và thách thức lắm. Trở thành một người cung cấp kiến thức thì không khó, Google cũng có thể làm thay bạn. Nhưng để trở thành một nhà giáo giỏi trong thời đại này, đặc biệt khi các bạn sinh viên thế hệ Gen Z năng động và có tư duy phản biện, ngoài việc phổ cập kiến thức với tốc độ liên tục hay luyện tập kỹ năng truyền đạt cuốn hút thì người thầy, người cô còn phải đóng vai trò như những người thân cực kỳ tâm lý để đọc vị và nắm bắt suy nghĩ để có thể chia sẻ với học trò của mình một cách gần gũi nhất".

Bên dưới phần bình luận, Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và học trò. Một số tài khoản bình luận: "Cô Na giỏi quá, vừa đẹp vừa giỏi", "Tài sắc vẹn toàn. Chúc mừng em. Thật ngưỡng mộ và tự hào, hi vọng các bạn trẻ sẽ noi được tấm gương sáng của cô giáo", "Chúc mừng cô giáo trẻ, giỏi quá"...

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ dành cho những ai muốn theo đuổi công việc giảng dạy tiếng Anh. Chứng chỉ này dành cho những học viên có ngôn ngữ "mẹ đẻ" không phải là tiếng Anh. Trong bảng kết quả mà Lê Âu Ngân Anh đăng tải, cô đạt điểm gần như tối đa cho các kỹ năng. Trước đó, cô đã nhận bằng thạc sĩ của Đại học danh giá Salford (Manchester, Anh).