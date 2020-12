Lê Dương Bảo Lâm đi học làm MC: Cô giáo áp lực vì tôi lanh quá

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi đảm nhận vai trò MC Gương mặt vàng. Đây là một chương trình truyền hình, nơi mà người chơi phải ẩn mình bằng cách đánh lừa các đối thủ còn lại. Đồng thời họ phải tìm cách vạch trần những “âm mưu” đằng sau gương mặt bất biến của đối thủ để giành chiến thắng cuối cùng.

Để có thể đảm nhận tốt vai trò này, Lê Dương Bảo Lâm tâm sự rằng thời gian gần đây, bản thân anh đã chủ động tìm cô giáo để học nghề. Nam diễn viên chia sẻ: “Thực chất cô giáo dạy MC cho Lâm cũng là đàn chị trong nghề. Những ngày đầu đi học, cô giáo gặp rất nhiều áp lực vì Lâm lanh quá, khiến cô cũng phải hoang mang là không biết nên dạy cho Lâm cái gì. Vì thế, cả hai phải ngồi lại để suy nghĩ và tìm ra khiếm khuyết mà Lâm cần hoàn thiện”.

Lê Dương Bảo Lâm muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng Ảnh: BTC

Tự nhận xét về bản thân, Lê Dương Bảo Lâm cho biết: “Thực chất ngôn từ dẫn dắt trên sân khấu của Lâm trước đây rất là “đời”, không được lưu loát, khéo léo và nhẹ nhàng như những MC chuyên nghiệp. Nhưng Lâm cũng có nhờ sự chỉ bảo của MC Đại Nghĩa, thì bản thân mới nhận ra rằng, điều quan trọng để trở thành MC giỏi là buộc bản thân phải va chạm nhiều với nghề”. Tiết lộ trong hậu trường Gương mặt vàng, nam diễn viên tâm sự rằng hồi còn trẻ cũng từng học dẫn chương trình từ MC Thanh Bạch , nhưng vì chưa đủ duyên, nên sau đó không thể theo nghề được.

Khi được hỏi về lí do muốn trở thành một người đa năng trước công chúng, nam diễn viên khẳng định: “Lâm không muốn bị thụt lùi so với mọi người nên bản thân phải cố gắng từng ngày. Đó cũng chính là lí do Lâm muốn khán giả không chỉ biết đến mình trong vai trò diễn viên, mà còn làm công việc streamer hay MC nữa”. Mặc dù đã từng dẫn dắt một vài chương trình truyền hình như Lò võ tiếu lâm nhưng Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận việc đảm nhận vai trò cầm trịch trong Gương mặt vàng là một thử thách với bản thân. Bởi lẽ đây là một gameshow dài hơi mà anh phải dẫn dắt xuyên suốt 52 tập phát sóng.