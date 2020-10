Lê Hoàng bị chỉ trích vì màn tranh cãi với Hương Giang trên sóng truyền hình

Trong chương trình, Lê Hoàng cho rằng tỉ lệ ly hôn cao chứng tỏ xã hội phát triển và bản thân ông mừng vì điều đó. Thậm chí, nam khách mời còn khẳng định đó là một bước tiến bộ của xã hội chứ không phải thụt lùi. “Mặt khác, tỷ lệ ly hôn ở thành phố cao hơn vì người thành phố được trang bị văn hóa , kiến thức hơn nên họ không dễ tha thứ, không dễ bỏ qua, không dễ nhường nhịn, có gì đó là họ ly hôn ngay. Hoàng cho rằng điều đó quá văn minh”, đạo diễn Gái nhảy nói. Tuy nhiên, Hương Giang phản ứng gay gắt quan điểm này bởi người đẹp cho rằng tỷ lệ ly hôn ở thành phố cao hơn là do áp lực công việc cộng với nhiều cám dỗ, hoàn toàn không liên quan đến chuyện “văn minh”.

Trong một diễn biến khác, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục khiến mọi người “sốc” khi thẳng thắn đề cập tới chuyện ngoại tình: “Hạnh phúc có được hay không, phụ thuộc vào việc chúng ta có nhiều cảm xúc. Nếu như sự tự do là vô biên thì cảm xúc cũng thế. Hoàng không thể chỉ chọn một người vì chung thủy mà bỏ qua hết các cảm xúc khác. Sự ly hôn cũng thế, nó cho chúng ta được quyền lựa chọn lại". Sau đó, giọng ca Anh ta bỏ em rồi tiếp tục phản bác: “Hôn nhân được xây dựng từ nhu cầu hạnh phúc. Chẳng nhẽ cưới nhau xong, trải qua bao nhiêu khổ cực, gian nan cùng nhau, rồi gặp cô khác cứ thế ‘thích là nhích’ à?”. Tuy nhiên, quan điểm này không khiến Lê Hoàng hài lòng: “Các bạn phải nhớ rằng hạnh phúc không cố định, hạnh phúc cũng như tất cả mọi thứ phải có sự tiến triển. Chúng ta phải có sự thay đổi".

Quan điểm "tỉ lệ ly hôn cao là do xã hội phát triển" của đạo diễn Lê Hoàng bị khán giả phản ứng gay gắt Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp lời, Hương Giang nói: “Hạnh phúc không cố định nhưng hạnh phúc phải cố gắng. Nếu như hai người xác định lấy nhau, cưới nhau mà không cố gắng vun đắp, hôm nay tôi thích người này thì tôi đi, đó đâu phải là hôn nhân, đó đâu phải là con người. Con người là phải biết kiểm soát cám dỗ". Đồng quan điểm, Thúy Ngân bày tỏ: “Hạnh phúc là sự cam kết giữa hai người. Họ ly hôn trừ khi là mối quan hệ đó không còn hạnh phúc nữa, chứ không phải vì mình phát triển, có nhu cầu đòi hỏi những điều lớn lao hơn”. Trước cuộc tranh luận này, Hương Giang khẳng định cô và nam đạo diễn không thể cưới nhau được vì quan điểm đối lập. Đồng thời, nữ ca sĩ chia sẻ: “Con người là động vật cấp cao vì kiểm soát được bản năng, cảm xúc của mình. Tôi không nghĩ một xã hội mà tất cả hoạt động bằng cảm xúc mà có thể phát triển được. Tất cả mọi thứ phải nằm trong vòng pháp luật, phải đúng với tình nghĩa, sự vun đắp... Tất cả cứ ly hôn thì xã hội không hạnh phúc được".

Sau khi clip được trình chiếu trên YouTube đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng trước quan điểm mà Lê Hoàng đưa ra, thậm chí cho rằng ông cố tình phát ngôn sốc. Một tài khoản bình luận: “Thật sự vẫn không hiểu được tư duy của chú Lê Hoàng. Nếu suy nghĩ hôm nay cảm xúc này, mai cảm xúc khác thì kết hôn làm gì? Đúng là con người phải có tự do nhưng tự do như chú nói là điều hết sức tàn nhẫn với đối phương". “Lê Hoàng nói chuyện theo một chiều, suy nghĩ về hôn nhân là trò đùa. Cuộc sống hôn nhân không có sự chịu đựng và hi sinh, nhường nhịn thì còn gì là hôn nhân nữa. Nói như ông cứ không có cảm xúc là bỏ, nghe chán ghê", người xem khác nêu quan điểm. Một khán giả khó chịu: “Lê Hoàng nói chuyện rất bảo thủ, không hề thuyết phục”.

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi nhà sản xuất mời Lê Hoàng cho số phát sóng này. Họ cho rằng những chia sẻ của nam đạo diễn là không đúng, ảnh hưởng đến suy nghĩ của người xem. Một cư dân mạng bày tỏ: “Mong chương trình đừng bao giờ mời Lê Hoàng nữa. Chương trình có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, tư tưởng của phụ nữ mà để một người tư duy lệch lạc như vậy vào nêu ý kiến thì khổ cho chị em”. Người xem khác chia sẻ: “Lê Hoàng không đáng để mời. Không biết hiểu biết đến đâu mà phát ngôn như vậy”. Một khán giả để lại bình luận: “Ông này rất thích phán, kiểu như phán ở rất nhiều chương trình để chứng tỏ mình khác biệt. Nhưng rất phản cảm, không có đạo đức. Không hiểu sao Chị em chúng mình lại mời ông này”. “Ông lệch lạc thế này, mời lên chỉ để khán giả có cớ ném đá”, tài khoản bức xúc.