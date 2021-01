Lee Dong Gun lần đầu xuất hiện sau gần 9 tháng ly hôn

Chiều tối 28.1, nam diễn viên Hàn Quốc Choi Seung Kyung đăng tải hình ảnh chụp chung với Lee Dong Gun lên tài khoản mạng xã hội cùng dòng chú thích: "Rõ ràng là tôi đã ở gần máy ảnh hơn mà. Hai người bọn tôi chỉ nói chuyện với nhau trong 3 giờ thôi".

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Lee Dong Gun lộ diện sau gần 9 tháng đường ai nấy đi với Jo Yoon Hee . Tài tử sinh năm 1980 ăn mặc giản dị với áo thun tối màu. Dù chất lượng ảnh khá kém nhưng vẫn có thể thấy rằng nam diễn viên Chuyện tình Paris có phần xuống sắc so với trước. Khuôn mặt nhỏ, hai gò má hóp vào và đôi mắt sưng húp khiến anh già hơn nhiều lần.

Lee Dong Gun và vợ ly hôn hồi tháng 5.2020 Ảnh: Instagram NV

Được biết Choi Seung Kyung và Lee Dong Gun đã có dịp gặp gỡ và hợp tác với nhau khi tham gia chung bộ phim 7 ngày làm vương hậu năm 2017. Kể từ đó, cả hai giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong giới giải trí

Cuối tháng 5.2020, công chúng xôn xao trước thông tin Lee Dong Gun chia tay nữ diễn viên Jo Yoon Hee sau 3 năm kết hôn. Nguyên nhân là do đôi bên có những khác biệt lớn không thể dung hòa và cuối cùng phải lựa chọn chia tay sau khi đã trải qua những cuộc thảo luận kéo dài. Điều này khiến dư luận ngỡ ngàng bởi họ từng là đôi vợ chồng nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai từng không ít lần khoe khoảnh khắc hạnh phúc và thường luôn nói tốt về đối phương trước công chúng.

Lee Dong Gun được xem là quý ông đa tình của Hàn Quốc Ảnh: Naver

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đăng ký kết hôn vào tháng 5.2017 và tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 29.9 cùng năm, chỉ sau vài tháng hẹn hò ngắn ngủi. Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 12 năm đó. Được biết, họ nên duyên từ sau lần hợp tác ăn ý trong phim The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (tựa Việt: Bốn chàng thợ may).