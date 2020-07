Liên hoan phim Sundance: Bệ phóng của dòng phim kinh dị Hollywood

Liên hoan phim (LHP) Sundance là một trong số những sự kiện điện ảnh lớn nhất của Mỹ. Nơi đây được xem là bàn đạp lý tưởng cho nhiều phim kinh phí khiêm tốn nhưng xuất sắc, đặc biệt là các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị có sức nặng về nội dung cũng như tính đột phá trong cách thể hiện. Theo giới chuyên môn, trong gần 10 năm trở lại, LHP Sundance dần trở thành “bệ phóng” lý tưởng cho loạt tác phẩm kinh dị đến gần hơn với khán giả.

Năm 2014, The Babadook (tựa Việt: Sách ma) gây chú ý lớn tại LHP Sundance. Tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Jennifer Kent được đánh giá là một trong phim kinh dị xuất sắc nhất trong vài năm trở lại đây. Không lạm dụng jumpscare hay những tạo hình ma quái, rùng rợn, The Babadook vẫn khơi gợi được nỗi sợ của khán giả thông qua một câu chuyện tâm lý rất gần gũi với đời thường, một bà mẹ đơn thân phải đấu tranh với cậu con trai có nhiều vấn đề về mặt tâm lý.

The Babadook là “viên ngọc kinh dị” điển hình đến từ LHP Sundance ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Hai năm sau, Under the Shadow (Bóng ma trong gió) cũng đình đám không kém khi ra mắt ở LHP Sundance. Kết hợp tín ngưỡng dân gian Trung Đông với nỗi ám ảnh chiến tranh cùng những ràng buộc khắt khe về mặt văn hóa , Under the Shadow đã mang tới nỗi sợ hãi ám ảnh tới mức không thể thốt nên thành lời. Đứa con tinh thần đầu tiên của đạo diễn gốc Iran Babak Anvari cũng được tán thưởng là phim kinh dị ấn tượng nhất năm 2016.

Đến năm 2017, Get Out (Trốn thoát) bùng nổ khắp thế giới . Trong tác phẩm đầu tay của mình, đạo diễn kiêm biên kịch tài năng Jordan Peele không chỉ “chiêu đãi” khán giả với những màn chém giết, những chi tiết gây hài rùng rợn mà còn giễu nhại một cách sâu cay hiện thực phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại trong lòng nước Mỹ.

Sau khi tạo ấn tượng tại LHP Sundance 2017 và được hãng Universal mua bản quyền phát hành, Get Out đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn và thu về 255 triệu USD (gần 6.000 tỉ đồng), trong khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu USD (104 tỉ đồng). Phim cũng lập kỷ lục là phim kinh dị hiếm hoi nhận được 4 đề cử Oscar và mang về giải Biên kịch gốc xuất sắc dành cho Jordan Peele.

Không cần jumpscare, Get out này vẫn tạo nên một nỗi ám ảnh khó quên ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Không quá nổi bật như Get out, nhưng Heredarity (Di truyền) cũng là một trong những “viên ngọc” tỏa sáng từ LHP Sundance vào năm 2018. Bộ phim đầu tay của đạo diễn Ari Aster được đánh giá là một trong những phim kinh dị hay nhất thập niên 2010.

Bộ phim mang đến cơn ác mộng về một gia đình đổ vỡ bởi lòng tham, các vấn đề tâm lý và một phần nào đó, là từ một thế lực vô hình nhưng cực kỳ độc ác. Với kinh phí sản xuất là 10 triệu USD (gần 232 tỉ đồng), Hereditary đã mang về 80 triệu USD (1.855 tỉ đồng) và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong lịch sử hãng phim A24.

Relic tiếp bước Hereditary, Get Out, The Babadook… trong danh sách phim kinh dị xuất sắc của LHP Sundance ẢNH: POSTER PHIM

Tiếp nối truyền thống, LHP Sundance năm nay lại giới thiệu một tác phẩm kinh dị đặc sắc mới là Relic (tựa Việt: Tàn tích quỷ ám), dự án đầu tay của nữ đạo diễn Natalie Erika James. Câu chuyện về tình mẫu tử cùng căn bệnh Alzheimer đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc: lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi và cuối cùng là nỗi ám ảnh trước một cái kết nhiều xúc động.

Ra mắt công chúng tháng 1.2020, Tàn tích quỷ ám đã chinh phục khán giả bằng một câu chuyện tâm lý kinh dị độc đáo, mới mẻ. Thậm chí, nhiều người còn so sánh phim với hai siêu phẩm kinh dị đình đám trước đó là Hereditary và The Babadook. Tàn tích quỷ ám là tác phẩm do hai anh em đạo diễn Avengers 3 và 4 trực tiếp đầu tư sản xuất. Phim được giới phê bình quốc tế ca ngợi hết lời, sẽ ra rạp Việt Nam từ ngày 17.7 tới.