Lisa (BlackPink) khoe dáng và vũ đạo nóng bỏng trong video biểu diễn ‘Money’

Mới đây, MV Lalisa đã cán mốc 200 triệu lượt xem sau 13 ngày, 14 giờ và 40 phút. Nhờ đó, MV solo đầu tay của Lisa đã trở thành MV của một nữ nghệ sĩ Kpop đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube, đánh bại kỷ lục cũ thuộc về MV Solo của Jennie.

Trước đó, MV Lalisa cũng chính thức trở thành MV của một nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên YouTube, vượt qua kỷ lục cũ là 65,2 triệu lượt xem thuộc về MV Me! của Taylor Swift (feat. Brendon Urie nhóm Panic! At The Disco). MV Lalisa cũng là MV của một nghệ sĩ solo thu hút 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.