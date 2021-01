'Lừa đểu gặp lừa đảo': Hài hước nhưng chưa thực sự thỏa mãn

Họ thành lập bộ tứ lừa đảo gồm Tower, Ina, giáo viên trung học Nongnuch (Kathaleeya McIntosh) của Ina - đóng giả là một nữ doanh nhân tài giỏi và anh trai của Tower - tên trộm tên Jone (Pongsatorn Jongwilak).

Biệt đội lừa đảo chuẩn bị xuất chiêu Ảnh: Galaxy cung cấp

Dù gắn mác tình cảm hài nhưng trong Lừa đểu gặp lừa đảo yếu tố lãng mạn chỉ là phụ, còn những tình huống gây cười chiếm phần lớn thời lượng phim. Tuy có sự chênh lệch giữa hai yếu tố, phim vẫn hấp dẫn nhờ đạo diễn và biên kịch biết pha trò bằng nhiều cách khác nhau, khi thì đặt nhân vật vào tình huống éo le, dùng câu thoại châm biếm, lúc lại tận dụng hiệu ứng âm thanh, hình ảnh hoặc tranh thủ biểu cảm hài hước của diễn viên. Hiệu ứng âm thanh thường được phối hợp với các cảnh gây cười như một cách nhấn nhá tạo cảm xúc, chẳng hạn trong những màn đấu trí giữa các nhân vật thường sử dụng tiếng cừu và tiếng sói kêu để chọc cười khán giả.

Loạt chi tiết mang đậm tính thời sự như nghề review trên YouTube, nạn lừa đảo qua điện thoại, dịch bệnh Covid-19... cũng được khéo léo lồng ghép vào phim một cách rất tự nhiên. Dàn diễn viên diễn xuất ổn định, không tự cường điệu hóa nhân vật của mình. Bên cạnh đôi nam nữ chính, những nhân vật như giáo viên trung học Nongnuch, anh trai Jone của Tower hay "phi công trẻ" Petch đều rất cá tính, thậm chí cả vai phụ cũng có dấu ấn riêng. Nhìn chung, phim có phong cách hài khá hiện đại, phù hợp với thị hiếu giới trẻ

Nữ diễn viên Kathaleeya McIntosh tạo nên những màn ứng biến tài tình Ảnh: Galaxy cung cấp

Thế nhưng, điểm yếu của phim cũng chính là do sa đà vào chọc cười khán giả quá nhiều mà quên mất những phần khác như phát triển tâm lý nhân vật, xây dựng kịch bản chặt chẽ... Trong dàn nhân vật chính, Ina có tính cách nhạt nhòa nhất, không phải do diễn viên đóng tệ mà có lẽ do cách xây dựng nhân vật từ trong kịch bản đã không ổn. Nửa đầu phim, Ina không góp phần gì nhiều trong kế hoạch lừa đảo, đôi lúc đất diễn của cô còn thua cả cô giáo Nongnuch. Vả lại, kiểu nhân vật nai tơ dễ bị lừa như Ina rất phổ biến trong dòng phim theo motif lừa đảo đấu trí, nếu không biết cách thể hiện sao cho khéo thì dễ gây nhàm chán. Baifern chỉ hóa thân ở mức tròn vai, chưa có sự sáng tạo trong cách diễn giải nhân vật. Đôi khi cô lạm dụng những biểu cảm tròn mắt, nghệt mặt hơi nhiều.

Nhân vật Ina thường bị lu mờ giữa dàn kép chính Ảnh: Galaxy cung cấp

Tiết tấu phim nhanh, chuyển cảnh liên tục khiến khán giả bị cuốn theo diễn biến câu chuyện, mặt khác lại tạo ra nhiều lỗ hổng khó hiểu trong mánh khóe lừa đảo của các nhân vật. Chẳng hạn bộ tứ lừa đảo đã làm cách nào kiếm ra vé máy bay đi Nga, quần áo, xe hơi để nhập vai thương nhân giàu có thì phim không nói rõ, hoặc chỉ đề cập rất sơ sài, chớp nhoáng. Việc Ina ngay lập tức nắm thóp, biết được mặt mũi của Tower ngay từ đầu phim cũng hơi quá đơn giản. Tại sao một kẻ lừa đảo lại để ảnh mặt mình trên thẻ ngân hàng? Xuyên suốt phim có nhiều tiểu tiết bị bỏ ngỏ như vậy.

Đoạn kết phim dù rất giải trí nhưng chưa thực sự tạo cảm giác thỏa mãn. Một phần do vai phản diện Petch bị đánh bại quá dễ dàng, bản thân nhân vật này chỉ là một cậu trai trẻ muốn có được địa vị trong xã hội bằng cách lấy lòng các quý bà, chưa đủ tinh vi để khiến khán giả ồ à thán phục khi cuộc chơi đã hạ màn. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Tower và Ina diễn ra hơi chóng vánh, câu chuyện của họ bị dồn hết về nửa cuối phim cũng là điều khiến đoạn kết phim khó mà đạt đến cao trào cảm xúc. Các cú hích trong phim cũng chưa đủ lớn để hai nhân vật phát triển tình cảm với nhau. Hoàn cảnh của Ina hay Tower chỉ được nhắc thoáng qua, có lẽ vì thế nên khán giả không thấy được sự đồng cảm trong mối quan hệ giữa họ.

Cặp đôi chính chưa kịp phát triển tình cảm thì phim đã tới hồi kết Ảnh: Galaxy cung cấp