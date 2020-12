Lương Mỹ Kỳ căng thẳng khi bị Hương Giang chất vấn về chuyện 'soán ngôi'

Mới đây, nhà sản xuất Đại sứ hoàn mỹ hé lộ teaser tập đầu tiên của chương trình với nhiều tình huống gây cấn. Tại đây, các thí sinh sẽ phải trải qua những vòng thi chụp ảnh, trình diễn và trả lời ứng xử trước giám khảo.

Trong dàn thí sinh năm nay, đáng chú ý là sự xuất hiện của Lương Mỹ Kỳ. Cô ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ, được biết đến với danh xưng “thánh lô tô". Trước đó, thông tin mỹ nhân chuyển giới dự thi Đại sứ hoàn mỹ từng khiến dư luận xôn xao. Thậm chí, nhiều người còn kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người đẹp sẽ giành chiến thắng để tiếp nối thành công của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Trong phần thi của mình, nữ thí sinh bất ngờ bị giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh chất vấn: “Tôi có đọc được một bài báo rằng Lương Mỹ Kỳ sẽ soán ngôi Hương Giang” khiến cô không giấu được sự căng thẳng.

Hoàng Thùy cho rằng đàn em Kiều Loan không cùng đẳng cấp khi ngồi ghế huấn luyện viên cùng mình Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, giám khảo Võ Hoàng Yến cho biết vì Lương Mỹ Kỳ là học trò của mình nên cô lựa chọn việc im lặng để tránh bị nói thiên vị. Sau đó, nữ thí sinh chia sẻ: “Em đứng tại đây, em khẳng định rằng đến với chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2020 với tư cách là một thí sinh mang tên Lương Mỹ Kỳ chứ không với tư cách là học trò Võ Hoàng Yến". Tuy nhiên, chia sẻ này của cô tiếp tục bị dược sĩ Tiến “bắt bẻ": “Anh sẽ nói không. Anh cũng sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình bằng cách không cho các giám khảo khác đồng ý luôn, vì anh cảm thấy không đúng".

Không riêng gì thí sinh mà giữa ba huấn luyện viên cũng có màn tranh luận gay gắt khi lựa chọn thí sinh. Cụ thể, trong một tình huống, Hoàng Thùy lên tiếng cà khịa Minh Tú, Kiều Loan: “Vì mình cũng thi cuộc thi hoa hậu nhất hành tinh rồi nên mình cũng chẳng cần thi cuộc thi nào cả". Đáp lại lời “chặt chém" của đồng nghiệp, Minh Tú không ngại nêu quan điểm: “Mình không cần là nhất hành tinh, nhưng mình không có linh tinh đâu nhé". Hay trong một diễn biến khác, Kiều Loan dù là huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất song vẫn khẳng định: “Những cái tốt nhất và những cái đa dạng nhất về màu sắc trong nghệ thuật , Loan tự tin nói rằng Loan là người ở đây có đủ điều kiện nhất". Song Á quân Asia's Next Top Model 2017 phản bác: “Trước khi mình muốn thuyết phục thì mình phải có gì đó chứng minh. Còn này mình mới tham gia một chương trình, còn chưa có kết quả mà em".

Các huấn luyện viên không ngại "chặt chém" nhau khi giành giật thí sinh Ảnh: Chụp màn hình

Khi thuyết phục một thí sinh khác, Hoàng Thùy cho rằng so với hai huấn luyện viên còn lại, đội của cô sẽ ít drama hơn. Tuy nhiên, Minh Tú lên tiếng: “Drama dịch ra tiếng Việt là kịch tính. Có hai suy nghĩ nha em, tích cực và tiêu cực. Đừng bao giờ nghe drama là tiêu cực. Còn karma là quả báo. Mà quả báo phải đợi đến cuối đời thì mới biết". Nói về những tranh luận gay gắt giữa các huấn luyện viên, Võ Hoàng Yến thẳng thắn: “Trong cùng một vị trí huấn luyện viên, ngang hàng với nhau chúng ta có quyền đấu đá nhau. Đó là chuyện bình thường trong một chương trình truyền hình thực tế".

Dù là gương mặt mới song Kiều Loan cũng không ngại cạnh tranh với đàn chị. Cô nói: “Bạn không cần người có quá nhiều kinh nghiệm để truyền đạt. Nhưng những cái kinh nghiệm người ta đạt được trong thời gian đó, nó tiệm cận với thời gian bạn thi. Đó là điều quan trọng". Hoàng Thùy lập tức lên tiếng cho rằng bản thân cô cũng biết hát, biết nhảy như Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019. Thậm chí, nữ siêu mẫu còn khẳng định: “You will not be at my level" (tạm dịch: Em không cùng đẳng cấp với chị) khiến kịch tính chương trình được đẩy lên cao.