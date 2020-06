Lưu Đức Hoa cùng loạt sao Hồng Kông đến tiễn đưa bà xã Huỳnh Nhật Hoa

Theo HK01 ngày 14.6, sau khi qua đời hôm 26.5 vì bệnh ung thư, cựu diễn viên Lương Khiết Hoa đã được ông xã Huỳnh Nhật Hoa và con gái Huỳnh Chỉ Tình tổ chức tang lễ hôm 13.6 tại nhà tang lễ ở khu Hồng Khám (Hồng Kông). Hai cha con tài tử phim Anh hùng xạ điêu đã in một cuốn sách nhỏ để tưởng nhớ minh tinh quá cố và cùng nhau viết lời tiễn biệt chân thành đến người ra đi.

Hai cha con Huỳnh Nhật Hoa đang trải qua khoảng thời gian đau buồn vì Lương Khiết Hoa qua đời sau 7 năm chống chọi với ung thư ẢNH: HK01

Nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa tâm tình với vợ: “Thật không may anh không thể đi du lịch vòng quanh thế giới với em sau khi nghỉ hưu. Thật không may anh đã không cho em được hạnh phúc, khỏe mạnh trọn đời. Thật không may anh không thể nắm tay em cùng nhau già đi. Nhưng may mắn thay, anh đã cưới được em, đó là điều thành công và đáng tự hào nhất anh từng làm trong đời”. Tài tử 59 tuổi cũng cho biết gần đây nhiều người hâm mộ đã chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của vợ chồng anh lên mạng và khiến bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ ùa về trong lòng nam nghệ sĩ. “Thời gian trôi qua quá nhanh, 40 năm trôi qua quá nhanh”, nam diễn viên họ Huỳnh bộc bạch.

Tài tử phim Thiên long bát bộ cho biết anh không thể gục gã lúc này mà mạnh mẽ sống tiếp để hoàn thành tâm nguyện của bà xã: chăm sóc tốt cha mẹ già và lo cho con gái của họ ẢNH: HK01

Nữ diễn viên Huỳnh Chỉ Tình tâm sự rằng mẹ cô rất thích hoa nên cô đã để bức chân dung của bà được bao quanh bởi biển hoa trắng để Lương Khiết Hoa có thể hạnh phúc, thoải mái bắt đầu đoạn đường mới. Hai cha con cô cúi đầu cảm ơn mọi người đã đến tiễn đưa cố diễn viên họ Lương và hứa sẽ vượt qua nỗi mất mát này. Hôm 15.6, sao nữ 30 tuổi đã chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân với những lời lẽ xúc động gửi đến người mẹ quá cố khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Cha con Huỳnh Nhật Hoa - Huỳnh Chỉ Tình cúi đầu cảm tạ sự quan tâm của người thân, bạn bè, giới truyền thông và nhân viên trong tang lễ ẢNH: HK01

Bất chấp những hạn chế vì dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ Hồng Kông như: Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Trần Pháp Dung, Lâm Văn, Hồ Hạnh Nhi, Hồ Định Hân, Đàm Vịnh Lân, Quan Lễ Kiệt… vẫn đeo khẩu trang đến chia buồn cùng với cha con Huỳnh Nhật Hoa.

Lưu Đức Hoa, một trong “Ngũ hổ tướng” một thời của TVB cùng với Huỳnh Nhật Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ và Thang Trấn Nghiệp, đưa bà xã đến tiễn biệt đồng nghiệp cũ và chia buồn sâu sắc với tài tử họ Huỳnh ẢNH: HK01

Tài tử Miêu Kiều Vỹ cũng có mặt trong tang lễ của Lương Khiết Hoa ẢNH: HK01

Vợ chồng nam diễn viên Lâm Văn Long - Quách Khả Doanh đến từ biệt Lương Khiết Hoa và động viên đàn anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này ẢNH: HK01

"Trùm vai phụ TVB" Hứa Thiệu Hùng dành thời gian đến chia buồn với đàn em lâu năm ẢNH: HK01

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi cùng nhau đến tang lễ để tiễn đưa Lương Khiết Hoa và động viên tinh thần đàn anh thân thiết ẢNH: HK01

Hồ Định Hân tiếc thương trước sự ra đi của Lương Khiết Hoa ẢNH: HK01

Trần Pháp Dung lặng lẽ xuất hiện trong dòng người đến viếng Lương Khiết Hoa ẢNH: HK01