'Quách Tĩnh' Huỳnh Nhật Hoa suy sụp vì vợ qua đời

Theo On hôm 28.5, Lương Khiết Hoa từng trải qua cuộc phẫu thuật tiêu tốn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, cô may mắn đã mua bảo hiểm nên giảm bớt gánh nặng. Dẫu vậy, nhiều chi phí chăm sóc, điều trị khác của cựu nghệ sĩ vẫn không hề nhỏ và chúng đè nặng lên vai Huỳnh Nhật Hoa. Được biết, để có đủ khả năng chi trả chi phí điều trị cao ngất ngưởng, nam diễn viên không ngại bán tài sản tích góp nhiều năm, làm nhiều công việc, vay mượn khắp nơi, miễn có thể giúp vợ chiến đấu lại bệnh tật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON