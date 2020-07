Mai Phương Thúy: Tiêu chí chọn người đi đến hôn nhân của tôi là... đẹp trai

1. Mai Phương Thúy có bao nhiêu sổ đỏ (kể cả đầu cơ)?

a. 1-3

b. 4-6

c. 7-9

d. Trên 10

e. Không nhớ hết



Đáp án: a - Không nhiều như mọi người nghĩ đâu (cười)



2. Mai Phương Thúy "vắt vai" bao nhiêu mối tình sâu đậm?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. Nhiều nhưng chẳng ai đậm sâu



Đáp án: a - Hai anh thôi đã mất 14-15 năm rồi



3. Mai Phương Thúy từng bắt cá hai tay chưa?

a. Có

b. Không hề

c. Bắt cá ba tay luôn



Đáp án: b - nhưng trong tư tưởng thì nhiều, trên 100



4. Mai Phương Thúy từng làm người thứ ba chưa?

a. Có mà lúc đấy không biết

b. Có dù biết luôn

c. Không hề



Đáp án: c - Làm người thứ 3 có gì hay đâu, nếu có chắc về đánh bạn trai vì lừa đảo...



5. Mai Phương Thúy tự tậu bao nhiêu xế hộp?

a. 1-3

b. 4-6

c. 7-9

d. Trên 10

e. Không nhớ hết



Đáp án : a - Đúng 1 chiếc mua cho em gái

6. Chiếc xế hộp Mai Phương Thúy thích nhất?

Đáp án: Roll Royce Ghost tầm 20 tỉ

7. Mai Phương Thúy từng hối tiếc nhất khi yêu người nào?

Đáp án: Rất muốn trả lời là một người nổi tiếng để câu view tạo scandal nhưng lương tâm không cho phép vì sai sự thật...