MC gốc Việt nổi tiếng Hollywood kêu gọi ủng hộ người da màu

Jeannie Mai, tên đầy đủ là Jeannie Cam Tu Mai, là MC người Mỹ gốc Việt nổi tiếng qua các chương trình truyền hình như How Do I Look? và Character Fantasy. Ngoài ra, cô còn xuất hiện tác nghiệp với vai trò MC thảm đỏ của E!Online ở những sự kiện giải trí lớn xứ cờ hoa như Oscar, Quả cầu vàng, Grammy..., đồng thời được biết đến với tư cách là một cố vấn thời trang trong chương Today Show.