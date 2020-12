MC quyền lực Ellen DeGeneres nhiễm Covid-19

Thông qua tài khoản Instagram, Twitter cá nhân, ngôi sao truyền hình 62 tuổi thông báo: “Xin chào tất cả mọi người, tôi muốn cho các bạn biết rằng tôi đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. May mắn thay, tôi hiện tại cảm thấy ổn. Bất kỳ ai liên hệ chặt chẽ với tôi đều đã được thông báo và tôi đang tuân theo tất cả các hướng dẫn thích hợp của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ). Hẹn gặp lại các bạn sau kỳ nghỉ. Xin hãy giữ sức khỏe và an toàn”. Đại diện của Ellen DeGeneres cũng nhanh chóng xác nhận với Variety đồng thời cho hay việc sản xuất The Ellen DeGeneres Show sẽ bị tạm dừng sản xuất ít nhất cho đến tháng 1.2021.