'Mẹ rồng' Emilia Clarke chuẩn bị gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel

Ngày 21.4, tờ Variety đưa tin Emilia Clarke - nữ diễn viên nổi tiếng của series phim Game of Thrones (tựa Việt: Trò chơi vương quyền ) đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để tham gia loạt phim Secret Invasion do Marvel Studios sản xuất. Trước đó, ngôi sao người Anh Olivia Colman cũng được Marvel ngỏ lời mời góp mặt trong Secret Invasion, theo The Hollywood Reporter.

Secret Invasion là một trong nhiều tựa phim được Marvel lên kế hoạch tung ra trên nền tảng phát trực tuyến Disney+. Samuel L. Jackson sẽ trở lại vai Nick Fury, Ben Mendelsohn hóa thân thành thủ lĩnh của chủng tộc ngoài hành tinh Skrull - Talos như trong Captain Marvel (2019) và Kingsley Ben-Adir đảm nhận nhân vật phản diện chính. Cho đến thời điểm hiện tại, Marvel vẫn chưa tiết lộ về cốt truyện của Secret Invasion cũng như vai trò của Emilia Clarke và Olivia Colman trong phim.

Ở truyện tranh, sự kiện Secret Invasion diễn ra khi các siêu anh hùng phát hiện ra rằng Skrull - sinh vật ngoài hành tinh có khả năng thay đổi hình dạng đã bí mật xâm lăng Trái đất từ lâu. Phiên bản truyền hình Secret Invasion được nhóm của Kevin Feige - những người chịu trách nhiệm cho WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki sản xuất và kịch bản do Kyle Bradstreet chấp bút.