Mel Gibson âm thầm chữa trị Covid-19

Mel Gibson là một trong nhiều ngôi sao bị nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian kể từ đầu năm. Trước đó, Tom Hanks , Rita Wilson, Andy Cohen cũng đã thông báo họ nhiễm virus nhưng may mắn được chữa khỏi và bình phục. Nhiều nghệ sĩ kém may mắn hơn khi dương tính với Covid-19 và không thể qua khỏi như: ca sĩ kiêm nhạc sĩ John Prine, cố vấn âm nhạc cho chương trình Saturday Night Live Hal Willner, thành viên Adam Schlesinger của Fountains of Wayne và ngôi sao Broadway Nick Cordero ... Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở nước Mỹ vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp.