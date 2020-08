Miley Cyrus chia tay Cody Simpson sau 10 tháng hẹn hò

Ngày 14.8, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin mối quan hệ tình cảm giữa Miley Cyrus và Cody Simpson tan vỡ sau gần 10 tháng hẹn hò. People và TMZ đều dẫn một nguồn tin thân thiết với hai ngôi sao nổi tiếng, cho biết rằng họ đã chia tay được vài tuần và chính thức dọn ra sống riêng. Trên Instagram, cựu sao Disney đăng tải bức ảnh quảng cáo cho đĩa đơn mới - Midnight sky với dòng chú thích đầy ẩn ý: "Mãi mãi và không bao giờ. #MidnightSky là con đường tôi đang đi, phải luôn ngẩng cao đầu".

Miley và Cody Simpson từ bạn thân trở thành người yêu nhưng vẫn đường ai nấy đi. Ảnh: Instagram NV

Thông tin Miley Cyrus chia tay bạn trai khiến dân tình xôn xao bởi chỉ mới đầu tháng này, Cody Simpson vẫn còn bày tỏ niềm hạnh phúc với giọng ca Wrecking ball thông qua chức năng story trên Instagram. "Đang chìm đắm trong tình yêu cùng bạn thân", nam ca sĩ người Úc viết. Trong một video TikTok được Miley Cyrus đăng tải, cặp sao còn được nhìn thấy đang vui vẻ nhảy nhót trên nền nhạc Gonna make you sweat (Everybody dance now), không có dấu hiệu của sự đổ vỡ hay gây gổ. Theo People, tin này được đăng tải chỉ vài giờ trước khi đĩa đơn mới Midnight sky của Miley Cyrus ra mắt nên công chúng nghi ngờ đây là chiêu bài PR của nữ ca sĩ. Hiện tại cả hai đều chưa lên tiếng về sự việc.

Sau khi ly dị với Liam Hemsworth , Miley Cyrus gây sốc khi công khai tình cảm với bạn gái Kaitlynn Carter. Sự việc khiến báo chí tốn giấy mực vì chồng cũ của Kaitlynn Carter thường xuyên "đá xéo" tình mới của vợ khiến Liam Hemsworth cũng phải lên tiếng bênh vực vợ cũ. Về phía Cody Simpson, mối quan hệ nghiêm túc nhất của anh là với siêu mẫu Gigi Hadid.

Cody Simpson thoải mái thể hiện tình yêu với Miley Cyrus kể từ tháng 10.2019 sau khi nữ ca sĩ chia tay Kaitlynn Carter. Vốn là bạn thân từ trước nên Miley Cyrus cho biết cô cảm thấy an tâm, được tôn trọng và thực sự tin tưởng bạn trai vì cách hành xử lịch thiệp của Cody Simpson. Nam ca sĩ người Úc cũng chia sẻ rằng anh và Miley Cyrus có nhiều sở thích giống nhau. "Miley truyền cảm hứng cho tôi và dạy tôi nhiều điều mới mỗi ngày. Cô ấy khuyến khích tôi hãy cứ là chính mình. Trong mối quan hệ này, chúng tôi là hai cá nhân cùng hỗ trợ nhau", Cody Simpson bộc bạch trên show The Kyle and Jackie O.