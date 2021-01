Miley Cyrus tiếp tục gây sốc khi kể chuyện dùng sextoy trang trí nhà cửa

Trước đó, trong một cuộc trò chuyện khác vào đầu tháng 12 vừa qua, cựu ngôi sao Disney đã cởi mở về đời sống tình dục của mình trong vài tháng qua. Giữa bối cảnh dịch Covid-19 lây lan dữ dội tại Mỹ, nữ ca sĩ 9X cho biết cô luôn đề cao đến vấn đề an toàn và trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô chọn cách ở yên trong nhà thay vì ra đường đồng thời “yêu” qua FaceTime (ứng dụng gọi video trên điện thoại). “Tôi sex qua FaceTime rất nhiều, đó là cách quan hệ an toàn nhất và tôi không bị nhiễm Covid-19”, ngôi sao Hannah Montana chia sẻ. Nữ ca sĩ trẻ tiếp tục: “Tôi chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì thiếu trách nhiệm với bản thân cũng như những người xung quanh. Thật vô lý nếu chúng ta không thực hiện những biện pháp phòng ngừa đúng đắn để đảm bảo an toàn cho nhau”. Nữ ca sĩ cũng nói rằng đại dịch đã biến việc gặp gỡ, hẹn hò trở nên thú vị cũng như khó khăn hơn đối với mọi người.