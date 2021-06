Minh Tú quát thẳng mặt Cao Thiên Trang vì ‘nàng thơ' của Sơn Tùng M-TP

Nhà sản xuất The Face vừa tung teaser tập 2 với sự góp mặt của giám khảo khách mời là siêu mẫu Minh Tú. Trong đoạn clip được hé lộ, Hy An - nàng thơ trong MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn M-TP tiếp tục gây chú ý khi trở thành nguồn cơn của cuộc tranh cãi giữa Minh Tú và Cao Thiên Trang. Được biết ở tập 1, hot girl sinh năm 1994 được Mạc Trung Kiên và Trâm Anh giành giật quyết liệt, song cô quyết định trở thành thí sinh của đội học trò Thanh Hằng

Với tập 2, trong thử thách chụp hình đồ bơi theo nhóm, khi cùng thí sinh 2 đội còn lại thực hiện nhiệm vụ, Hy An gây chú ý khi đưa ra yêu cầu với đối thủ: “Giờ tôi muốn hai bạn xem tôi giống nữ hoàng vậy đó”. Trước cách thể hiện của thí sinh đội mình, Cao Thiên Trang không lên tiếng nhắc nhở, thậm chí cô còn đồng tình: “Em nhớ em là leader, chị sẽ không nói nhiều. Làm nữ hoàng đi, 20 giây cho nữ hoàng”.

Hy An khiến mọi người không hài lòng khi tỏ thái độ với các thí sinh khác Ảnh: Chụp màn hình

Phát ngôn của Cao Thiên Trang khiến các huấn luyện viên còn lại không đồng tình. Cụ thể, Trâm Anh chia sẻ: “Câu nói đó làm bản thân mình rất khó chịu. Trâm Anh chưa bao giờ dạy thí sinh đội mình làm những điều như vậy”. Trong khi đó, huấn luyện viên Quỳnh Anh thẳng thắn nhận xét về đàn chị là người thiếu chuyên nghiệp trong công việc.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi Hy An còn to tiếng, tỏ thái độ với Thanh Liên (thí sinh thuộc đội Trâm Anh). Khi đang chụp ảnh chung, nàng thơ của Sơn Tùng M-TP lên tiếng nhắc nhở đối thủ: “Tôi không muốn cười kiểu đó, ok". Những căng thẳng giữa các thí sinh khiến giám khảo Minh Tú không hài lòng. Trên sóng truyền hình, cô lên tiếng chất vấn: “Hy An em nói gì? Chính xác câu em nói là gì?”. Sau hậu trường, hot girl sinh năm 1994 bật khóc, phân bua giải thích: “Mình đang rất rối và thời gian rất gấp. Mình không muốn điều đó, không hề”.

Cao Thiên Trang bị đàn em nhận xét thiếu chuyên nghiệp khi hướng dẫn học trò Ảnh: Chụp màn hình

Trước tình huống này, người mẫu Cao Thiên Trang lên tiếng bảo vệ thí sinh. Cô cho biết đó là hướng đi của đội mình và chia sẻ: “Em xin lỗi vì chiến thuật của đội em. Em đã nói với các bạn ngay từ đầu, các bạn lên thì phải là leader”. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến Minh Tú cảm thấy hài lòng. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 thẳng thừng đáp trả: “Đội của em là đội có tinh thần teamwork tệ nhất từ nãy giờ luôn”.

Đội của Cao Thiên Trang - Mạc Trung Kiến có bảo vệ được “nàng thơ” Sơn Tùng M-TP trước sự tức giận của Minh Tú? Tập 2 The Face dự kiến lên sóng ngày 9.6.