‘Missing you’ của Phương Ly lên top 1 iTunes Việt Nam

Missing you là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Phương Ly trên đường đua Vpop sau gần 2 năm vắng bóng kể từ MV Anh là ai ra mắt năm 2018. Ngay từ khi hé lộ teaser MV, Phương Ly đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Và không ngoài dự đoán, sau khi chính thức ra mắt, Missing you tiếp tục “gây bão” cộng đồng mạng với giai điệu đáng yêu, phần MV đầy sáng tạo.

Chỉ sau 3 ngày ra mắt, ca khúc Missing you đã leo thẳng lên vị trí No.1 trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam lẫn Apple Music, lọt vào top 3 Zing Chart và top 5 Spotify. Riêng phần MV cũng đã vươn lên vị trí thứ 5 top thịnh hành YouTube bên cạnh nhiều đối thủ đáng gờm khác với gần 2,2 triệu lượt xem.

Missing you đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình

Khi biết sản phẩm của mình được khán giả yêu mến với loạt thành tích kể trên, Phương Ly không giấu nổi sự vui mừng. Cô xúc động chia sẻ: “Ly cảm thấy rất vui bởi thời điểm này mọi thứ đều khá nhạy cảm và căng thẳng, nhưng khi bài hát ra mắt thì vẫn được mọi người yêu thích, quan tâm. Chính vì vậy, Ly cảm thấy mình đã làm được chút gì đó ý nghĩa gửi tới mọi người, dù đó chỉ là một chút nhẹ nhõm, bình an, nhẹ nhàng khi mọi người nghe Ly hát. Cám ơn mọi người đã đón nhận sản phẩm”.

Nhiều khán giả nhận xét Phương Ly vẫn giữ được chất trong trẻo, vô tư vốn có trong âm nhạc của mình. Missing you là ca khúc có giai điệu thư thái, ca từ đơn giản nhưng dễ thấm thía. Phần âm nhạc của Missing you do LyLy sáng tác và được nhào nặn bởi producer Tín Lê. Đây là một bản pop nhẹ nhàng, đáng yêu, tràn đầy năng lượng tích cực, nói về cảm giác mộng mơ của một cô gái đang yêu.

MV Missing you đang ở vị trí top 5 thịnh hành trên YouTube Ảnh: Chụp màn hình