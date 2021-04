‘Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử’: Đại tiệc kỹ xảo và hành động 18+

Sự trở lại của thương hiệu tiền tỉ

Mortal Kombat 2021: Cuộc chiến sinh tử là phim hành động được chuyển thể từ một trong những tựa game đối kháng xuất sắc nhất mọi thời đại. Bởi lẽ, tác phẩm điện ảnh này không chỉ thu hút sự chú ý của những khán giả yêu thích thể loại phim hành động mà còn là một sự kiện đáng mong chờ dành cho các “mọt” game. Mortal Kombat vốn là tựa game có lịch sử lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ và được nhiều người Việt Nam biết đến với cái tên “Rồng đen”. Với 11 phiên bản chính thức và nhiều phần ngoại truyện, thương hiệu đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và trở thành một tượng đài của dòng game đối kháng.

Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu mà Mortal Kombat từng được chuyển thể thành hai phim điện ảnh có kinh phí khổng lồ là Mortal Kombat (1995) và Mortal Kombat: Annihilation (1997), đều do New Line Cinema phát hành. Phần phim đầu tiên dù bị giới phê bình chê bai thậm tệ nhưng vẫn hái ra tiền cho nhà sản xuất với doanh thu 122 triệu USD trên toàn thế giới. Ngược lại, Mortal Kombat: Annihilation (1997) được lòng giới phê bình nhưng lại thu về chỉ vọn vẹn 51 triệu USD. Và Mortal Kombat 2021: Cuộc chiến sinh tử là phần phim thứ ba “ăn theo” thương hiệu game nổi tiếng này, được cầm trịch bởi hãng Warner Bros. Phim do “ông hoàng kinh dị” James Wan sản xuất và Simon McQuoid đạo diễn.

Bám sát theo ý tưởng và cốt truyện trong game nên Mortal Kombat 2021 có mức độ bạo lực 18+ ẢNH: WARNER BROS

Mortal Kombat đơn giản nói về cuộc chiến sinh tử giữa hai phe “địa giới” và “ngoại giới”. Cứ theo một chu kì thời gian nhất định, con người của địa giới sẽ phải giao chiến với những kẻ hiểm ác ở ngoại giới luôn hăm he chiếm đoạt và kiểm soát nhân loại. Những chiến binh tham gia vào màn phân tranh thắng thua khốc liệt này phải là những người “được chọn” và mang trên người vết bớt rồng cao quý. Để “đạt chuẩn” tham chiến, họ phải trải qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt tại một cứ điểm bí mật để tìm ra được sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn trong chính bản thân mình.

Phim tràn ngập các phân cảnh hành động, đối kháng mãn nhãn ẢNH: WARNER BROS

Ở Mortal Kombat 2021, mạch truyện sẽ được triển khai dựa trên hành trình anh hùng của Cole Young, một võ sĩ tự do đang trên đà tuột dốc sự nghiệp. Cole không hề biết anh là hậu duệ của ninja vĩ đại nhất địa giới Hanzo Hasashi, mang trên người dấu bớt rồng. Chỉ khi bị Sub-zero, kẻ thù truyền kiếp của tổ tiên săn lùng trước thềm trận Mortal Kombat thứ 10, Cole Young mới có dịp gặp gỡ những chiến binh khác và nhận ra thân phận cũng như sứ mệnh bảo vệ vũ trụ. Bối cảnh trong Mortal Kombat 2021 cho thấy ngoại giới đã chiến thắng 9 trận đấu liên tiếp và chỉ còn cách 1 trận sinh tử để nắm quyền kiểm soát thế giới con người. Thế nên thay vì chờ đợi, những kẻ ác của ngoại giới với sự lãnh đạo của pháp sư Thượng Tông đã chọn chơi phục kích và đoạt mạng toàn bộ các chiến binh địa giới trước khi trận đấu xảy ra. Các cổ thần vốn đứng ngoài vòng cuộc chiến. Nhưng trước sự ngông cuồng của lũ ngoại giới, chúa tể Raiden đã phải can thiệp để đưa cục diện cuộc chiến trở về thế công bằng.

Bạo lực và đẫm máu

Từ trước đến nay, game Mortal Kombat vốn nổi tiếng với mức độ bạo lực, đẫm máu. Bởi lẽ khi được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, câu hỏi đầu tiên mà các “fan” trung thành của game đặt ra là liệu phim có giữ được trọn vẹn “đặc sản” đó hay không. Và để chiều lòng người hâm mộ, Mortal Kombat 2021 không những giữ đúng bản chất của nguyên tác mà “chiêu đãi” thêm hàng loạt phân cảnh chiến đấu khốc liệt, gây sởn da gà vì quá chân thực. Các phương thức ra đòn và tấn công đối thủ của các nhân vật trong Mortal Kombat đều dứt khoát, sát thương cao và không kiêng nể. Đạo diễn cũng không ngần ngại khi đưa lên màn ảnh rộng những phân cảnh nặng đô kiểu “đầu rơi, máu chảy”... Tất nhiên, với liên hoàn các phân cảnh bạo lực, máu me thì bộ phim này hoàn toàn không dành cho các khán giả yếu tim. Mortal Kombat 2021 cũng đã được gắn nhãn R khi phát hành toàn cầu và cấm trẻ em dưới 18 tuổi tại thị trường Việt Nam.

Phim nói về cuộc đụng độ giữa các chiến binh trái đất siêu phàm với thế lực đen tối ở ngoại giới ẢNH: WARNER BROS

Xuyên suốt 110 phút của bộ phim, khán giả sẽ liên tục được thưởng thức những màn đánh đấm, võ thuật vô cùng mãn nhãn. Mortal Kombat 2021 thực sự là một bữa đại tiệc hành động khi hội tụ hàng loạt các bộ môn từ kiếm đạo Nhật Bản cho đến phóng dao, đấm bốc, bắn súng... Các đòn đánh, thế võ đạt độ tinh xảo cao và tạo được sự kích thích thường trực. Mỗi nhân vật lại sỡ hữu những chiêu thức độc đáo khác nhau đại diện cho con người và bản chất của họ. Đó là lí do vì sao Mortal Kombat 2021 sở hữu một dàn sao võ thuật đa quốc tịch có kinh nghiệm hàng đầu Hollywood. Vai Cole Young được giao cho diễn viên gốc Trung Quốc Lewis Tan, người từng góp mặt trong 2 bom tấn Deadpool 2 và The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Đả nữ người Úc Jessica McNamee cũng có màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi vào vai nữ chiến binh can trường, quả cảm Sonya Blade. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Max Huang...

Scorpio là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong game được tái hiện chân thật trên màn ảnh rộng ẢNH: WARNER BROS

Mạch phim Mortal Kombat 2021 xoay quanh Cole Young, hậu duệ của ninja Hazo Hassashin ẢNH: WARNER BROS

Có thể nói, Mortal Kombat 2021 là bộ phim chuyển thể từ game được đầu tư kỹ xảo hoành tráng nhất từ trước đến nay. Phim thể hiện rất tốt khả năng siêu nhiên của các chiến binh cùng tạo hình quái dị cho hệ thống nhân vật phản diện. Phần kỹ xảo được phô diễn ấn tượng nhất qua những màn giao đấu giữa hai nhân vật kinh điển Sub - Zero và Scorpion (hay Bi-han và Hanzo). Sự xung khắc trong năng lực đến từ lửa và băng của hai nhân vật này làm nên những màn đụng độ để đời, vừa mướt mắt vừa kịch tính. Mortal Kombat cũng rất kì công trong việc sử dụng công nghệ CGI để xây dựng các không gian kì ảo, tráng lệ như đền thờ Lord Raiden hay cõi ngoại giới lạnh lẽo nhuốm màu địa ngục. Đi cùng với phần hình ảnh mãn nhãn là hệ thống âm thanh nền được vận dụng khéo léo. Các đoạn nhạc chèn hồi hộp, kịch tính vang lên đúng thời điểm góp phần không nhỏ cho mức độ hoành tráng của các cảnh quay. Thú vị hơn, các câu “cửa miệng” đặc trưng của các nhân vật như: “Get over here” đều được sử dụng bản lồng tiếng của bộ game gốc.

Nội dung nhạt nhẽo

Dẫu có “đã đời” về phần nhìn nhưng Mortal Kombat 2021 vẫn không hơn kém một bộ phim giải trí giết thời gian. Nội dung phim quá dễ dãi và không có giá trị suy ngẫm. Phim giữ vững được tinh thần của bộ game nguyên tác: máu lửa, kịch tính và khốc liệt nhưng thiếu đi chiều sâu tâm lý. Đằng sau những màn chạm trán, đánh đấm kịch liệt, khán giả cũng khó lòng yêu thích rạch ròi một nhân vật nào do tính cách họ quá mờ nhạt. Đáng tiếc nhất là nhân vật Cole Young. Dù giữ vai trò nhân vật trung tâm của Mortal Kombat 2021 nhưng anh chàng này lại chìm hẳn so với những người bạn đồng hành của mình. Hầu hết tuyến nhân vật của Mortal Kombat 2021 không thể hiện được những suy tư, dằn vặt và đánh đổi trên hành trình trở thành anh hùng, trừ nhân vật Hanzo (Scorpion).

Đồng thời, kịch bản của Mortal Kombat 2021 cũng ít những nút thắt, mọi biến cố xảy ra đều được giải quyết khá hời hợt và vội vã. Trong phim, nhân vật Kanzo khá thú vị và có sự chuyển biến lớn trong tâm lý. Anh ta cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến trận nhưng tiến trình này diễn ra vô cùng chớp nhoáng. Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm chiến binh cũng thiếu đi sự gắn kết cần thiết để tạo thành một tập thể vững mạnh. Mối thâm tình giữa các nhân vật thể hiện rõ nhất có lẽ chỉ qua bộ đôi Sonya Blade và Jax. Và có lẽ cũng do sự thiếu liên kết đó, màn chiến đấu tập hợp (assemble) của biệt đội chiến binh địa giới không được thuyết phục và đong đầy cảm xúc như kì vọng.

Kĩ xảo là điểm sáng đáng khen ngợi của Mortal Kombat 2021 ẢNH: WARNER BROS

Phim không dành cho đối tượng khán giả yếu tim ẢNH: WARNER BROS

Nhìn chung, Mortal Kombat 2021: Cuộc chiến sinh tử là một bộ phim “đồ sộ” về mặt hình ảnh, âm thanh. Nếu được thưởng thức tại các hệ thống có màn chiếu Imax thì chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên. Bởi đây là trường hợp hiếm hoi khán giả Việt Nam có thể thưởng thức một tác phẩm điện ảnh với mức độ bạo lực nặng đô như thế. Phim phù hợp với đối tượng người xem cá tính, ưa thích võ thuật nhưng không đòi hỏi quá cao về tính thông điệp. Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm, Mortal Kombat chắc chắn sẽ thu hút khán giả ra rạp. Nhưng nếu trong tương lai, Warner Bros có tham vọng xây dựng thương hiệu này thành một “vũ trụ” có sức mê hoặc dài lâu như đã làm với DC, hay cách mà Disney đã làm với Marvel thì chắc chắn phần nội dung phim cần phải được đầu tư kĩ lưỡng hơn nữa. Mortal Kombat 2021: Cuộc chiến sinh tử hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Đặc biệt hơn cả, khán giả Việt Nam đang được xem Mortal Kombat 2021 sớm hơn 2 tuần so với lịch phát hành quốc tế.