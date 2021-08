‘Mr. Bean’ Rowan Atkinson lộ diện mạo khác lạ trên trường quay phim mới

Hôm 11.8 (giờ địa phương), Rowan Atkinson được nhìn thấy trên trường quay bộ phim hài mới mang tên Man Vs Bee ở Aylesbury, Buckinghamshire (Anh). Nghệ sĩ 66 tuổi đội tóc giả màu muối tiêu khiến ông trông già và khác lạ hơn hẳn so với hình ảnh hoạt bát, phong độ cùng mái đầu hớt ngắn quen thuộc. “ Mr. Bean ” ăn mặc giản dị với áo sơ mi caro, quần jean tối màu và giày da đơn giản, ông say sưa hướng dẫn các thành viên trong đoàn phim trong lúc họ đang ghi hình trên đường phố. Gương mặt danh hài người Anh lộ chút mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc trên phim trường.