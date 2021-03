Phục hồi phim của ‘vua hề’ Charlie Chaplin chiếu rạp toàn cầu

Hãng Reuters đưa tin công ty điện ảnh Pháp MK2 và nhà phân phối phim quốc tế Piece of Magic tuyên bố hợp tác để đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày phim The Kid của “vua hề” Charlie Chaplin ra rạp. Công ty có trụ sở tại Paris phục hồi các bộ phim của Chaplin bao gồm các tác phẩm kinh điển The Gold Rush, City Lights, The Circus, Modern Times và The Great Dictator.