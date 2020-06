MTV loại thí sinh gốc Việt vì phát ngôn không đúng mực

The challenge là chương trình thực tế được MTV sản xuất từ năm 1998 cho đến nay. Ban đầu, The challenge là một mùa giải ăn theo của hai show truyền hình hot bao gồm Real world và Road rules. Theo thời gian, chương trình ngày càng thu hút người xem khiến MTV quyết định mở rộng hơn trong khâu casting. Không còn giới hạn ở Real world và Road rules, các thí sinh đến từ rất nhiều chương trình truyền hình thực tế như Are you the one, Big brother, Ex on the beach... đều góp mặt. Dee Nguyen - một cô gái gốc Việt từ show Geordie shore được mời tham gia The challenge năm nay vừa bị MTV loại bởi những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến phong trào Black Lives Matter.