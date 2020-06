Muôn vàn lý do khiến diễn viên Hàn bị ‘đá’ khỏi phim

Tương tự như Lee Seo Won, tài tử gạo gội Oh Dal Soo cũng phải bị loại khỏi phim chuẩn bị đóng là My Mister (Ông chú của tôi) vì scandal cưỡng dâm và quấy rối tình dục. Park Ho San là người ra tay cứu nguy cho đoàn làm phim. Ngoài ra, Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along with the Gods: The Two Worlds) cũng loay hoay phải quay lại vì ông

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER