MV ‘How you like that’ của Black Pink bị tố đụng chạm đến tôn giáo

Theo Koreaboo, MV How you like that của Black Pink bị khán giả Ấn Độ tố là có chi tiết xúc phạm tôn giáo và văn hóa của nước họ. Cụ thể, trong các cảnh solo của Lisa khi cô di chuyển trong trên khu phố và ngồi lên ngai vàng lấp lánh, người xem phát hiện bức tượng vị thần Ganesha của đạo Hindu được đặt trên sàn nhà.

Tại những đền Ấn Độ giáo, Ganesha là một trong những vị thần quan trọng nhất được tôn thờ. Ganesha tượng trưng cho sự khôn ngoan, đồng thời cũng là một vị thần bảo trợ cho nghệ thuật và khoa học ở đất nước đông dân thứ nhì hành tinh.

Bức tượng thần Ganesha gây tranh cãi xuất hiện trong MV How you like that ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Do đó, việc tượng thần Ganesha bị để trên sàn nhà được xem là hành vi vô cùng thiếu tôn trọng với vị thần. Người Ấn Độ giáo tin rằng bức tượng của các vị thần phải luôn được tọa trên cao và không bao giờ được đặt trên sàn. Chưa hết, trong MV How you like that, Lisa còn đi đứng và mang giày gần tượng Ganesha. Điều này cũng khiến khán giả Ấn Độ điên tiết bởi giày dép không được phép tiếp xúc gần với các bức tượng, đền thờ…

Ngoài ra, người Ấn Độ còn khó chịu hơn khi tượng Ganesha được đặt dựa vào tường và chỉ để trang trí. Vì thế, nhiều người hâm mộ nước này đã chỉ trích ê-kíp MV How you like that sử dụng tượng thần cũng như tôn giáo Ấn Độ chỉ để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm âm nhạc này.

MV How you like that đang gây sốt ở nhiều nước trên thế giới ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên các mạng xã hội , Lisa cũng hứng chịu không ít ý kiến tiêu cực. Tuy nhiên, fan cho rằng cô không có lỗi trong lùm xùm này. Suốt những giờ qua, dân mạng Ấn Độ liên tục trending từ khóa #Ganesha và #YGapologise, yêu cầu công ty quản lý YG Entertainment có động thái chỉnh sửa các cảnh quay nhạy cảm về tượng Ganesha trong MV How you like that. Bên cạnh đó, khán giả Ấn Độ cũng muốn YG Entertainment nhanh chóng đưa ra phản hồi và xin lỗi.