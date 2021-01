Mỹ nam 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong nhắc lại scandal khiến sự nghiệp lao đao

Tối 4.1, Kim Hyun Joong xuất hiện trên show Ask Us Anything Fortune Teller của đài KBS với vai trò khách mời đặc biệt. Tại đây, anh thẳng thắn chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân và đặc biệt là vụ việc cứu mạng một đầu bếp nhà hàng hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Được biết, sau khi giúp vị đầu bếp giành giật sự sống từ cái chết, sao phim Vườn sao băng bản Hàn Quốc được công chúng khen ngợi hết lời.

Tuy nhiên, khi điện thoại đổ chuông liên tục vì truyền thông liên lạc hỏi thăm về câu chuyện cứu người, Kim Hyun Joong lại vô cùng hoảng hốt. Tài tử 35 tuổi nhớ lại: “Sau hôm đó, điện thoại reo liên tục, nhưng tôi rất sợ. Qua lùm xùm với bạn gái cũ, bất cứ lúc nào điện thoại đổ chuông thì tôi đều hoảng loạn. Cuối cùng, tôi tắt điện thoại và uống rượu soju để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ”. Anh bổ sung: “Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra tên mình đang đứng đầu top từ khóa hot trên các công cụ tìm kiếm, song tôi không dám nhấp vào nó để tìm hiểu lý do nữa. Sau đó, người quản lý mới thông báo rằng tôi đang nhận được nhiều sự quan tâm vì đã cứu mạng một người”.

Trên show Ask Us Anything Fortune Teller, Kim Hyun Joong thẳng thắn nói về scandal năm xưa khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nỗi ám ảnh của Kim Hyun Joong với tiếng chuông điện thoại bắt nguồn từ scandal anh bị tố hành hung và đánh bạn gái cũ đến mức sảy thai xảy ra khoảng nửa cuối năm 2014. Lúc bấy giờ, sự nghiệp của mỹ nam 8X đang trên đỉnh cao. Thế nên, tin tức giữa anh và tình cũ gây chú ý lớn, các cơ quan truyền thông "săn đón" cả hai không ngừng, điện thoại của giọng ca sinh năm 1986 liên tục đổ chuông vì các cuộc gọi thắc mắc về lùm xùm trên. Thời điểm đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên bị dư luận tẩy chay và phải lên đường nhập ngũ trong im ắng. Vụ kiện tụng giữa Kim Hyun Joong và người yêu cũ cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Đến tháng 11 năm ngoái, Kim Hyun Joong mới được minh oan. Bạn gái cũ của anh bị kết tội bôi nhọ danh dự người khác, phải bồi thường số tiền 100 triệu won (khoảng 2,12 tỉ đồng). Được tuyên bố vô tội nhưng scandal này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Kim Hyun Joong, khiến anh phải làm lại mọi thứ từ đầu. Hiện nam nghệ sĩ đã hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng không được dư luận đón nhận. Anh thường tổ chức concert nước ngoài thay vì ca hát trong nước. Thậm chí, việc anh tham gia Ask Us Anything Fortune Teller cũng đã dấy lên làn sóng phản đối.

Vụ lùm xùm đánh đập bạn gái cũ khiến Kim Hyun Joong đánh mất hình tượng, fan quay lưng và khán giả mắng chửi thậm tệ ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài ra, trong Ask Us Anything Fortune Teller, Kim Hyun Joong nói về quá trình cứu mạng người khác hồi tháng 9.2020 một cách tình cờ. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ là phải cứu sống anh ấy nên đã ngay lập tức chạy đến hô hấp nhân tạo. Tôi đã từng luyện tập khi đi lặn, nên cũng thực hiện hô hấp nhân tạo theo bản năng. Tôi hô hấp cho đầu bếp đó khoảng 3 phút nhưng anh ấy không phản ứng và tôi rất sợ hãi”.

Tuy nhiên, Kim Hyun Joong cho hay bản thân rất mâu thuẫn khi quyết định ra tay “nghĩa hiệp”. Anh tiết lộ: “Tôi thực sự lo lắng và nghĩ đang tham gia vào một việc mình không nên dính vào”. Trưởng nhóm SS501 bổ sung: “Rất may, sau khoảng 7-8 phút, người đàn ông đã tỉnh dậy. Còn tôi thì cảm thấy xấu hổ vì đã có những suy nghĩ ích kỷ như thế, nên tôi đã vội vàng rời khỏi đó”.