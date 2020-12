Mỹ nhân được đề cử Oscar công bố đã chuyển giới

Sáng 1.12 (giờ địa phương), Ellen Page khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố mình là người chuyển giới, đồng thời đổi tên thành Elliot Page thông qua bức thư dài đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân.

"Tôi cảm rất thấy may mắn khi được viết ra những dòng này, được đi đến cột mốc này. Tôi vô cùng biết ơn những người đã hỗ trợ tôi suốt hành trình qua. Tôi không biết diễn tả cảm giác tuyệt vời này như thế nào. Cuối cùng, tôi đã cảm thấy yêu bản thân đến mức đủ để sống đúng con người thật của mình. Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều trong cộng đồng những người chuyển giới. Tôi muốn cám ơn mọi người vì lòng dũng cảm, sự hào phóng và không ngừng nỗ lực biến thế giới thành nơi hòa nhập và nhân ái hơn", ngôi sao The Umbrella Academy viết.

Nam diễn viên hạnh phúc bên vợ Emma Portner Ảnh: Instagram NV

Ngoài ra nam diễn viên cũng cho biết anh tự hào khi bản thân là một người chuyển giới mang giới tính queer (có thể hiểu là người có giới tính khác biệt). "Gửi đến những người chuyển giới đang phải đối mặt với sự quấy rối, sỉ nhục và đe dọa bạo lực mỗi ngày. Tôi hiểu các bạn, tôi yêu các bạn và tôi sẽ làm mọi thứ để có thể thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn", Elliot Page viết trong phần kết luận.

Elliot Page trong Inception Ảnh: cắt từ phim

Sau lời chia sẻ từ ngôi sao sinh năm 1987, hàng loạt nền tảng lớn như Wikipedia hay IMDb đã đồng loạt đổi tên nam diễn viên thành Elliot Page như một cách ủng hộ quyết định của anh. Ngoài ra, Netflix cũng xác nhận rằng Elliot Page vẫn tiếp tục đảm nhận nhân vật Vanya Hargreeves trong series The Umbrella Academy dù đã chuyển giới. "Ông lớn" chiếu trực tuyến này cũng sẽ sửa phần credit (danh đề) trong mọi phim mà Elliot Page tham gia trên Netflix.

Ngôi sao sinh năm 1987 trong The Umbrella Academy Ảnh: cắt từ phim

Elliot Page sinh năm 1987 ở Halifax, Nova Scotia, Canada. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi lên 10 với bộ phim Pit Pony. Tham gia nhiều dự án phim ảnh nhưng tên tuổi của Elliot Page vẫn không được nhiều người biết đến cho khi anh hóa thân thành Juno MacGuff trong Juno (2007). Thành công với vai diễn Juno cũng đã mang về cho nam diễn viên trẻ một đề cử Oscar. Kể từ đó, ngôi sao gốc Canada nhận nhiều hợp đồng đóng phim lớn như Inception (2010), To Rome with Love (2012), X-Men: Day of Future Past (2014)...