Vợ Hugh Jackman phủ nhận chồng là người đồng tính nam

Nổi tiếng nhờ vai diễn Người sói trong series X-Men , không quá khó hiểu khi đời tư cá nhân của Hugh Jackman được nhiều người quan tâm. Mới đây Deborra-Lee Furness - vợ của tài tử sinh năm 1968 đã bác bỏ tin đồn chồng mình là gay (đồng tính nam) thông qua tập mới của chương trình Anh’s Brush With Fame của nhà đài Úc hôm 29.9. "Tôi nhìn thấy một số bài báo trên các tạp chí được viết một cách ác ý. Hy vọng mọi người tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là câu chuyện bịa đặt", nữ diễn viên nói.

Deborra-Lee Furness còn hài hước nói thêm: "Anh ấy bị đồn là gay rất nhiều năm rồi. Bản thân tôi cũng dính tin đồn là les (đồng tính nữ) kể từ khi đóng phim Shame năm 1988. Công chúng đã rất sốc khi chúng tôi kết hôn". Nữ diễn viên cho biết không nên tung tin đồn gây phiền toái cho người nổi tiếng như vậy. "Điều đó cơ bản là sai. Giống như việc nói Elton John là trai thẳng vậy. Ông ấy sẽ rất tức giận nếu nghe được", bà xã Hugh Jackman chia sẻ.

Hugh Jackman và Deborra-Lee Furness gặp nhau trên phim trường Corelli vào năm 1995. Vào thời điểm ấy, Deborra-Lee Furness là diễn viên nổi tiếng và có kinh nghiệm hơn Hugh Jackman rất nhiều. Thế nhưng, nữ diễn viên nổi tiếng đã bị chàng trai trẻ tuổi thu hút. Theo Deborra-Lee Furness, cả hai có "sự kết nối tức thì" dù chỉ mới gặp mặt. Về phía ngôi sao Logan, anh biết đàn chị chính là người vợ lý tưởng mà mình tìm kiếm lâu nay. Sau khi kết hôn, bà xã Hugh Jackman không may bị sảy thai nhiều lần và khó có con. Chính vì thế, cặp sao quyết định nhận con nuôi - Oscar 20 tuổi và con gái Ava 15 tuổi.

Nam diễn viên người Úc luôn yêu thương, chung thủy với vợ ẢNH: GETTY IMAGES

"Rất tuyệt khi tìm thấy một người bạn đời cùng chia sẻ, phát triển, hỗ trợ nhau mọi thứ trong cuộc sống đầy khó khăn này. Khi có con và cuộc sống không còn là màu hồng, bạn đứng đó khỏa thân, đầy mụn... nhưng vẫn được yêu như những ngày đầu tiên thì còn gì để mong đợi hơn nữa?", Deborra-Lee Furness bộc bạch. Khi xuất hiện trên chương trình The Ellen DeGeneres Show, Hugh Jackman dành tặng vợ những lời khen có cánh nhất: "Cuộc hôn nhân ngày càng tốt đẹp, tôi có thể thật lòng nói như vậy. Cô ấy là điều tuyệt nhất từng xuất hiện trong đời tôi. Tôi hạnh phúc vì đã gặp được cô ấy trước khi nổi tiếng. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau bất kể là trên phim ảnh hay ngoài đời". Dù Deborra-Lee Furness hơn Hugh Jackman 13 tuổi, tài tử người Úc vẫn si mê cô khiến công chúng không khỏi thích thú.

Kể từ thành công của Logan và The Greatest Showman năm 2017, Hugh Jackman chỉ tham gia vào những dự án nhỏ với kinh phí thấp như The front runner (2018) lồng giọng trong Missing Link hay tham gia phim chiếu trên HBO Bad education (2019). Năm 2020, anh nhận vai nhỏ trong series chiếu trên truyền hình The princess bride. Khán giả hy vọng rằng Hugh Jackman sẽ có màn trở lại mạnh mẽ vào năm 2021.