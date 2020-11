Mỹ nhân Hồng Kông kết hôn, cô dâu chú rể đeo khẩu trang kín mít phòng dịch

Chia sẻ với báo chí về ông xã, nữ diễn viên khen bạn đời nức nở: “Nếu trên thang điểm 100, tôi sẽ chấm anh ấy 100 điểm. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, trước khi quyết định làm việc gì, anh ấy sẽ hỏi ý kiến tôi trước. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc”. Giọng ca 9X cảm ơn công lao nuôi dưỡng của bố mẹ và thừa nhận bản thân không thể kìm được nước mắt trong giây phút được mẹ giúp mặc váy cưới còn cha đưa vào lễ đường và trao cho chú rể.

Dư Hương Ngưng sinh năm 1993, cô là nữ ca sĩ, diễn viên thế hệ mới của làng giải trí xứ Cảng thơm. Gia nhập showbiz từ năm 2011, người đẹp ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc ăn khách và góp mặt trong nhiều bộ phim như: Phi hổ 2, Sisterhood, In your dreams, Men on the dragon… Sao nữ xinh đẹp từng có 4 năm hẹn hò tài tử Trần Gia Lạc trước khi chia tay năm 2018.